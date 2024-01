Inval op woonwagenkamp in Eindhoven: bewoner aangehouden voor wapenhandel

De politie heeft maandag een inval gedaan op het woonwagenkamp aan de Heezerweg in Eindhoven. Het gaat om een actie door de Landelijke Eenheid van de politie. Ook waren er mensen van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) bij de actie betrokken. Op het woonwagenkamp is een verdachte aangehouden voor wapenhandel.

Ook werd er in de woorden van een politiewoordvoerder 'iets gevonden dat volgens de wet wapens en munitie niet mag'. Hiervoor kwam de EOD naar het woonwagenkamp. Waar het precies om gaat, kan de politie niet zeggen omdat de verdachte nog moet worden verhoord.

Na de actie op het woonwagenkamp werd in in een huis in Kessel in Limburg een tweede verdachte aangehouden. Het gaat om de bewoner van het huis. Hij is aangehouden voor witwassen. In het huis werd een ton aan cash gevonden en in beslag genomen. Ook werden een dure auto en motor in beslag genomen, zo meldt de politie maandagavond.

Er stonden maandag meerdere politiewagens en busjes op het woonwagenkamp. Betrokken agenten hadden hun gezicht bedekt.

Op het kamp zijn vaker grote invallen en doorzoekingen geweest. Vorig jaar werd er iemand doodgeschoten op de straat voor het woonwagenkamp.

