Snoetje vindt nieuw baasje: ‘Tis een mooi heundje’

Het is een feestelijke dag voor Snoetje, want hij is opgehaald door zijn nieuw baasje. De Australische herder was veel in het nieuws de afgelopen periode. In de zomer ging Snoetje een week logeren bij het dierenpension van Piet Tonies in Oss. Maar de tweejarige hond werd nooit meer opgehaald door zijn baasje. Die gaf aan het niet meer te kunnen betalen. Uiteindelijk zat Snoetje zeven maanden in het pension. Nu heeft hij dan tóch een nieuw, warm mandje bij de 84-jarige Francien Damen.