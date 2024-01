Meerdere explosies in Kaatsheuvel: vier tieners in de kraag gevat

In het onderzoek naar meerdere explosies door zwaar vuurwerk in Kaatsheuvel heeft de politie twee minderjarige jongens thuis aangehouden. Ook hebben twee jongens zich op het bureau moeten melden om een verklaring af te leggen. Dit laat de politie maandag weten. De vier zijn tussen de 14 en 17 jaar, geeft een politiewoordvoerder aan.

Een van de zaken waarmee de jongens in verband worden gebracht, is de explosie bij een huis aan de Bogaert in Kaatsheuvel. De voordeur werd zondag 3 december met zwaar vuurwerk opgeblazen en ook het plafond liep schade op. De geschrokken bewoners raakten niet gewond en konden veilig buiten komen. Als gevolg van de explosie liep ook de kerk aan de overkant schade op. Enkele glas-in-loodramen raakten beschadigd,

Andere explosies

Onderzoek leidde de politie naar meerdere jongens waarvan wordt vermoed dat ze in verschillende samenstellingen bij meerdere explosies door zwaar vuurwerk zijn betrokken. Zo werden op 25 november meerdere cobra's bij een flat aan de Panhoef afgestoken waardoor schade ontstond bij de entree van de flat.

Op 1 december werd een zoutbak op het Ferdinand Bolplan met vuurwerk vernield. Dit zorgde voor een behoorlijke ravage in de buurt, zo geeft de politie aan: "Overal lag zout en er lagen grote scherpe stukken van de plastic bak op straat. Er waren zelfs scherven van de zoutkoffer op balkons en zonnepanelen terechtgekomen."

Zodra het onderzoek is afgerond, moeten de vier zich verantwoorden voor de rechter, laat de politie weten.

