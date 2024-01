Enorm drugslab gevonden in schuur achter huis: terrein moet jaar op slot

Een terrein in Hulten waar afgelopen november een enorm drugslaboratorium werd gevonden, moet van burgemeester Derk Alssema voor een jaar op slot. In een schuur achter een huis aan de Broekdijk werd het lab gevonden, vier mensen werden toen door de politie gemaskerd afgevoerd.

De politie hield het terrein al langer in de gaten voor de inval in november. Er werd in de schuur een groot, nog werkend lab gevonden. Een woordvoerder van de gemeente vertelt dat het lab zo 'enorm groot' was dat alleen al het opruimen van de keuken van het lab een dag kostte.

Verdachten ingepakt

De vier verdachten werden na de inval buiten op stoeltjes gezet, met hun handen en benen ingepakt. "Dat gebeurt vaker bij risicovolle aanhoudingen", legde een politiewoordvoerder uit. "Omdat je niet weet welke stoffen ze hebben aangeraakt. Zo'n drugslab is natuurlijk gevaarlijk voor de omgeving en het milieu."

Ook moesten de verdachten een blinddoek op, dat is om de anonimiteit van het arrestatieteam te garanderen. Ook werden ze in dekens ingepakt tegen de kou.

Eind aan drugsoverlast

Het is vanaf nu verboden het terrein te gebruiken en de gebouwen binnen te gaan tot 23 januari 2025.