Illegale winteropvang voor dakloze arbeidsmigranten breidt uit naar zomer

De illegale opvang voor dakloze arbeidsmigranten in Tilburg wordt uitgebreid. De gemeente heeft op dit moment in de wintermaanden een opvang in een verwarmde tent op een voormalig voetbalterrein. Die opvang is illegaal, want arbeidsmigranten die hun werk kwijt zijn, moeten van de overheid terug naar hun eigen land. Maar als de winteropvang in april sluit, gaat de opvang op een andere plek in Tilburg verder.

“Ze zíjn hier”, zegt de Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx over de grote groep dakloze arbeidsmigranten in haar stad. “Ze veroorzaken overlast, dus het is in ieders belang deze mensen van de straat te halen.” En als ze erom voor de rechter wordt gesleept? "Dat zien we dan wel weer." Hendrickx: “Arbeidsmigranten zijn hier naar toe gehaald en ze dragen bij aan onze economie. Een deel van hen is, door de manier waarop we het hebben georganiseerd, buiten de boot gevallen.” 'Treinkaartje naar Polen'

Dus nu zit de gemeente Tilburg ermee in z’n maag. Hendrickx: “We kunnen ze wel een treinkaartje naar Polen geven, maar ze stappen het volgende station toch weer uit. Dus we moeten iets. Daarom willen we ze opvang geven.” En dat mag dus eigenlijk niet. Maar Tilburg en ook andere grote steden met dakloze arbeidsmigranten, vangen ze in de winter toch op. Tilburg doet dat in een verwarmde tent die op het NOAD-terrein staat, voormalige voetbalvelden waar in de toekomst huizen moeten komen. De gemeente wil die opvang dus zelfs uitbreiden, zodat ook na de koude wintermaanden dakloze arbeidsmigranten ergens terechtkunnen: “Dat gaan we gewoon doen. En dan maar kijken wie ons voor de rechter sleept”, zegt Hendrickx strijdvaardig. Wind tegen

De wethouder van D66 heeft de politieke wind tegen, nu het meest rechtse kabinet ooit gevormd wordt. Maar dat deert haar niet: “Ik ben heel benieuwd of er een andere goede oplossing is? Ik laat me graag inspireren.” MEER OVER DE OPVANG LEES JE HIER: Het mag niet maar gemeente regelt tóch opvang voor Oost-Europese daklozen