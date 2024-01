Kroonprins Klaas Dijkhoff beschermheer van carnaval: 'Feesten is heilig'

Grote zorgen onder carnavalsliefhebbers. Nog altijd wordt carnavallen boven de rivieren gezien als een raar fenomeen waarbij mensen massaal in een idioot pak de straat op gaan. Debiel doen als kip of Roodkapje, denken ze. Bij bierbrouwer Bavaria in Lieshout vrezen ze zelfs dat de traditie in gevaar komt. Dus werd er iemand gezocht én gevonden om ons feestelijke prinsendom te beschermen. Vandaag is hij officieel beëdigd met een kroonkurk op z'n kop: Kroonprins Klaas.

Hij herinnert het zich nog goed. Vorig jaar probeerden ze in politiek Den Haag het carnavalsfeest te verzetten omdat de Cito-toetsen voor basisschoolleerlingen ook in dezelfde periode waren gepland. Het zorgde voor een golf van onrust hier in de provincie met de zachte g. Want carnaval verplaatsen, da's hetzelfde als kerst vieren in de zomer met een gekoeld glas rosé in plaats van Glühwein.

Een kroonprins voor het prinsendom Brabant, is dat niet een beetje overdreven? Nee hoor, zegt oud-politicus Klaas Dijkhoff, rasechte Bredanaar en carnavalsvierder in hart en nieren. "Zo dom is dat nog niet."

Klaas is er zo één. Thuis in beide werelden. Als minister van Defensie en fractievoorzitter zat hij jarenlang op het pluche in de Tweede Kamer. Maar in het warme zuiden van Nederland ligt zijn hart en feesten is heilig voor hem.

Ooit werd er een meerdaagse reis gepland voor de Kamerleden naar verschillende Europese landen, precies in de periode dat het carnaval was. "Ik wist, als ik hier iets van zeg, dan word ik niet serieus genomen. Dus heb ik gezegd dat ik niet mee kon omdat ik een grootschalig meerdaags netwerkevenement had. En daar was geen woord aan gelogen, haha. Pas later kwamen ze erachter dat ik carnaval bedoelde."

"Ze plannen maar raak, ik hos op de Grote Markt", zei hij eerder. "Ik ben al een paar jaar geleden opgehouden me druk te maken over wat ze boven de sloot van carnaval vinden. Laat staan dat ik de illusie heb dat er rekening mee gehouden wordt.’’

Kamerdebat of niet, met carnaval verdween zijn stropdas in een hoek en komt het bloemetjesgordijn tevoorschijn. En zo is het wel eens voorgekomen bij een fractievergadering dat hij achter de microfoon stond met een stem die zo hees was dat hij eigenlijk onverstaanbaar was.

Carnaval is niet nationaal en dat moet het vooral ook niet worden, vindt de Bredanaar. "Boven de rivieren snappen ze het niet en dat is prima zo. Als ze maar aannemen dat het belangrijk is voor ons. Het is fijn om iets voor onszelf te hebben. Wij vinden onszelf nooit beter, maar met carnaval zijn we wel even bijzonder."

Ook de kinderen van de oud-politicus zijn gek op het volksfeest. "Toen ze nog heel klein waren, lagen ze in de kinderwagen met oorbeschermers op te slapen terwijl de optocht voorbijkwam", blikt hij terug. "Nu zijn ze vier en zes en druk bezig om een leuk pakje te bedenken. We gaan met z'n allen verkleed als trol, ook ik moet eraan geloven."

Hij vindt het een eer dat hij gevraagd is als kroonprins, om dit stukje erfgoed zo in het zonnetje te zetten.

Aansluiten in de polonaise moet gewoon kunnen, nu en in de toekomst. "Desnoods halen we de brug bij de rivieren op", aldus de Kroonkurkprins. "Ik ga het feest der feesten behoeden voor al het politieke gepruts daar."