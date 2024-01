Klaas Dijkhoff moest afkicken na Haags leven: 'Leeggeknepen als een spons'

Achteraf vindt hij het eigenlijk ook een beetje absurd, maar Klaas Dijkhoff (43) uit Breda moest een paar jaar geleden nadenken over de vraag of hij premier van Nederland zou willen worden. Hij was al staatsecretaris geweest, minister en fractievoorzitter. Het leek logisch dat hij de opvolger van Mark Rutte zou worden als lijsttrekker voor de VVD. Maar hij bedankte voor de eer. "Dan had ik bij de beveiliging moeten melden wanneer ik mijn kinderen naar school wilde brengen." Hij vertelt woensdag over zijn leven toen en nu in het televisieprogramma 'KRAAK. vraagt door' van Omroep Brabant.

Dijkhoff koos voor het vaderschap en heeft nu een adviesbureau in Breda: 'Sue and the Alchemists'. Die omgeving is een stuk rustiger dan de politieke arena waar hij tot 2021 werkte. "Ja, lekker hè," zegt hij. Nee, hij mist de politiek niet. "Af en toe een adrenalinestoot is wel lekker, maar niet voortdurend."

En zo voelde het, die 10 jaar dat hij politiek bedreef. "Je wordt echt als een spons leeggeknepen." Hij vertelt hoe hij moest afkicken na zijn Haagse jaren: "ik voelde me een tijd heel onrustig. Ik heb nog steeds de aandachtsspanne van een fruitvlieg. Dat was daarvoor echt anders."

Lepeltje-lepeltje

Toch voelde hij zich ook als een vis in het water in Den Haag. Hij stond onder meer bekend om zijn droogkomieke bijdragen in de Tweede Kamer, bijvoorbeeld toen het over corona ging: "Het kan toch niet zo zijn dat je 's nachts lepeltje-lepeltje ligt en dat je overdag samen geen vorkje mag prikken?"

Maar, zo merkte hij zelf, na 10 jaar was de frisheid eraf. Toch werd hij door veel VVD'ers gezien als de man die Rutte op zou kunnen volgen. Vorig jaar nog, twee jaar na zijn vertrek uit de politiek, werd zijn naam veelvuldig genoemd. Negentig procent van de VVD-leden zag hem als een droomkandidaat voor het leiderschap van de partij.

Slecht te verstaan

Hij denkt te weten waarom mensen vertrouwen in hem stellen. "Ik ben altijd mezelf gebleven. Je krijgt allerlei adviezen, bijvoorbeeld: zou je niet iets aan je accent doen? Ik weet dat ik mompel en soms slecht te verstaan ben, maar dat is dan maar zo. Mensen voelen aan dat ik thuis niet veel anders ben dan in de politiek."

Die politiek ligt nu achter hem, maar in toenemende mate laat hij van zich horen. "Ik heb me in het begin wat rustig gehouden, maar ik vind dat ik nu net als iedereen een mening mag hebben. Die ventileert hij dan bijvoorbeeld in een succesvolle podcast met de oud-fractievoorzitter van de ChristenUnie, Gert-Jan Segers.

Zakenkabinet

Maar praten over deelname van de VVD aan een kabinet met de PVV vindt hij wel wat ingewikkeld. Maar na enig doorvragen zegt hij toch dat hij zich moeilijk kan voorstellen dat er een gewone coalitie uit komt. "Een zakenkabinet misschien, of buitenparlementair, en dan kunnen daar wel VVD-ministers in zitten."

Toen Dijkhoff drie jaar geleden uit de politiek ging zei hij dat hij in elk geval de eerste 18 jaar niet zou terugkeren op het Binnenhof. Daarbij dacht hij vooral aan de leeftijd van zijn kinderen. "Dat is nu een eigen leven gaan leiden. Mensen gaan aftellen: nog veertien jaar."

Comeback

Maar ik weet helemaal niet wie of waar ik dan ben. Ik zit niet af te tellen naar een comeback. Het zou het beste voor iedereen zijn als ik tegen die tijd helemaal gelukkig ben in mijn werk en totaal overbodig zou zijn in de politiek."

