Aanslag op huis met hoogzwangere vrouw en peuter: 'Een vuurwerkbom of zo'

Een enorme klap, ramen die eruit vliegen en vlammen bij de voordeur. Terwijl Angela dinsdagnacht op de bank ligt in haar huis in Prinsenbeek en haar dochter en kleindochter boven liggen te slapen, is er een explosie bij de voordeur. “Het was een bom die afging. De fotolijstjes zijn van de muur gevallen door de klap”, zegt een emotionele Angela. De politie doet ondertussen onderzoek en gaat uit van opzet.

Het is iets na halftwee als de bewoners van de Heikantsestraat in Prinsenbeek wakker schrikken. Ze horen en harde klap en zien een lichtflits in de straat. Angela schrikt ook wakker. “Ik dacht eerst aan een gasexplosie, maar het blijkt een vuurwerkbom of zo geweest te zijn.”

“Ik lag op de bank. De lampen en de tv stonden aan, dus ze moeten geweten hebben dat er mensen thuis waren”, zegt ze met een trillende stem. Na de klap komt de dochter van Angela naar beneden gerend. “Ze dacht dat ik van de bank was gevallen. Maar toen zagen we de vlammen en hebben we iedereen gered die we konden redden. We hebben de kleine uit bed gehaald en de honden in de auto gezet.”

Haar hoogzwangere dochter en kleinkind liggen boven te slapen terwijl haar andere dochter in de tuin een sigaretje rookt. “We hadden net een meidenavond gehad. Mijn zwangere dochter woont hier tijdelijk totdat haar huisje klaar is. Mijn andere dochter was gezellig een avondje hier”, vertelt Angela.

Samen met de buurman is Angela de brand gaan blussen met emmertjes water. “Ik wilde mijn huisje redden.” De schade is groot. De voordeur is verwoest, ramen liggen eruit, de hal en wc zien zwart van de roet en een muur in de woonkamer is ontzet. “Maar dit is allemaal te herstellen. Ik ben al blij dat we allemaal veilig buiten zijn gekomen”, zegt ze met tranen in haar ogen.

Wat Angela extra boos maakt is dat de dader of daders gezien moeten hebben dat er een peuter in het huis woont. "Er staat een babybox vol met knuffels voor het raam. Dat raam is er helemaal uitgesprongen door de klap."

Wie er achter de aanslag zit weten ze niet. "Ik hoop dat de politie de dader kan opsporen. Al zal dat lastig worden. Op camera’s in de straat is namelijk alleen een schim te zien.”