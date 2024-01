Doorgedraaide buurman sticht brand in zijn eigen appartement

Een doorgedraaide bewoner heeft woensdag opnieuw voor problemen gezorgd aan de Bernard Zweerstraat in Waalwijk. Woensdagochtend schreef Omroep Brabant hoe buurtbewoners al lange tijd last hebben van hun buurman. Woensdagmiddag stichtte de man brand in zijn eigen appartement. Volgens de politie zou de man geprobeerd hebben zichzelf in brand te steken. Hij is onder begeleiding van de politie uit zijn huis gehaald en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een buurtbewoner zijn alle hulpdiensten inclusief de gemeente Waalwijk aanwezig in de Bernard Zweerstraat. "We hopen dat het er nu eindelijk eens een einde aan gemaakt kan worden", zegt buurtbewoonster Marie, die Omroep Brabant ook al eerder sprak. Er zijn woensdagmiddag twee medewerkers van de geestelijke gezondheidszorg naar het appartementencomplex gekomen. Zij willen geen uitspraken doen over de toekomst van de doorgedraaide man. “Maar het zou ons verbazen als hij terugkomt, ook omdat de woning onbewoonbaar is.” De twee medewerkers van de GGZ praten op straat met omwonden bij wie de onrust alleen maar groter is geworden door de brand. Situatie onveranderd

"We zijn al langer in overleg over deze bewoner. Helaas is de situatie onveranderd", laat een woordvoerder van de gemeente Waalwijk woensdagmiddag weten. "We gaan morgenochtend in overleg met alle betrokkenen, zoals de politie en de GGZ, om te kijken wat we nu verder kunnen gaan doen. We willen graag hulp regelen voor de man en de buurtbewoners." De woningcorporatie van het appartementencomplex laat weten dat ze geen inhoudelijke uitspraak kunnen doen. 'Psychotische man'

Buurtbewoners lieten eerder aan Omroep Brabant weten dat het zou gaan om een 'psychotische man van rond de dertig'. Maandenlang verstoort de man de rust in de wijk. Zijn buren zien hem auto's vernielen, ramen kapotslaan en ze zeggen dat ze door hem bedreigd worden. De gemeente Waalwijk liet gisteren weten dat ze op de hoogte zijn van de situatie, maar dat ze weinig kunnen doen. Er was geen juridische grond om de man uit huis te zetten. Vanochtend spraken we al buurtbewoners over hun zorgen: