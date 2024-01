Buren worden steeds banger van doorgedraaide buurman

Doodsangsten staan ze uit, de bewoners van de Bernard Zweerstraat in Waalwijk. Dat komt door een man in hun straat die telkens weer doordraait. Zijn buren zien hem auto's vernielen, ramen kapotslaan en ze zeggen dat ze door hem worden bedreigd met hamers en messen. “We zijn bang dat er binnenkort een dode valt”, zegt een buurvrouw. De gemeente Waalwijk kent de situatie maar zegt niet veel te kunnen doen.

“Het is een psychotische man van rond de dertig jaar”, begint buurtbewoonster Marie. Volgens Marie zorgt de man al maanden voor heel veel onrust in de buurt en voelen de bewoners van het appartementencomplex waar hij woont zich erg onveilig.

De gemeente Waalwijk kent de situatie, maar stelt dat ze weinig kan doen. Er zijn geen juridische gronden om de man uit zijn huis te zetten. "Vrijdag was hij dus opgepakt, maar de rechter besloot dat hij weer naar huis mocht. We kunnen daar niks tegen doen.”

Niet veel later escaleerde het helemaal. De man bedreigde zijn ex met een mes, vluchtte de wijk in en werd uiteindelijk aangehouden door de politie die een stroomstootwapen nodig had. Het weekend zat de man opgesloten en hadden de buurtbewoners rust.

De gemeente is in gesprek met de politie, de geestelijke gezondheidszorg en de woningbouwstichting om iets aan het probleem te doen. Er is al wel een camera opgehangen

Buurtbewoners snappen er helemaal niks van. “Hij zorgt voor zoveel overlast en hij bedreigt zelfs agenten met een mes! Hoe kan hij nog vrij rondlopen?”, zegt Marie gefrustreerd. “Hij heeft dringend hulp nodig, maar die krijgt hij niet. De GGZ zegt dat we moeten blijven bellen als er iets is, maar ze doen niks.”

Volgens de buren is zijn directe buurvrouw verhuisd nadat bij haar alle ruiten zijn ingeslagen door de man. Zijn onderbuurman is voorlopig ergens anders gaan wonen.

“Wij leven in een hel, maar mij jaagt hij mijn huis niet uit”, besluit Sofie waarna ze in huilen uitbarst. “Ze komen pas in actie als er een dode is gevallen”, concludeert Lotte.

*De namen in dit verhaal zijn niet de echte namen van de buurtbewoonsters. Vanwege hun veiligheid zijn de namen gefingeerd.