Verwarming tegen plafond en losse drempels: bewoners boos na renovatie

Verfvlekken, gaten in de muur en scheve apparaten. Een groep bewoners van de Nassaustraat in Tilburg is boos. De flatbewoners vinden dat hun appartementen zeer slordig zijn gerenoveerd. "Ik heb lichamelijke klachten van de stress", zegt de 54-jarige bewoner Henk Huijbregts.

Op een spandoek aan de sociale huurflat staat in koeienletters te lezen: "Ik heb het koud. Dank BAM en WBB." De boodschap is gericht aan de aannemer en woningstichting WonenBrebrug, die na de zomer van vorig jaar een aantal flatgebouwen in de straat renoveerden.

"Het is één groot fiasco."

De renovatie liep flink uit en zorgt nu dus ook voor klachten. "Het is één groot fiasco. Ze maken dingen stuk en alles wordt slecht afgewerkt", vervolgt Henk. Volgens hem hebben zeker 25 appartementen problemen. De drempel van de badkamer haalt Henk zo los. Ook is de verwarming in de keuken verplaatst. Die hangt nu niet onder het raam, maar bijna tegen het plafond en onder een afzuigpunt. "De warmte stijgt op en bovendien zuigt de afzuiging de warme lucht weg. Het is dus steenkoud hier", zegt hij. "Ze repareren niets. Het is opgeleverd, krijg ik te horen." Afgescheurd, los behang en een donkere vlek. Het zijn restanten van de plek waar de verplaatste verwarming hing. “Ze hebben beloofd het netjes af te werken, maar dat komen ze niet na”, zegt een 31-jarige bewoner. Hij wil anoniem blijven, uit 'angst dat de woningbouw anders helemaal niks meer voor hem doet'. De thermostaat hangt bovendien op de verkeerde plek. “Ze gebruikten de verkeerde boor en ze kwamen bij mijn buren terecht." Ook lieten ze zijn voordeur de hele dag openstaan.

"Ze doen helemaal niks."

"Alleen maar ruzie en problemen", zo omschrijft bewoner Edsel Rosaria de relatie met de woningstichting. Hij klaagt over schimmel en slordig schilderwerk. "Hier zitten gaten in de verf door de renovatie", zo laat hij zien. Ook klaagt hij over schade aan zijn vloerbedekking. "Ik ben heel erg ontevreden. Ze doen helemaal niks!" BAM en WonenBreburg laten in een schriftelijke reactie weten: “We hebben het afgewerkt zoals vooraf besproken met de bewoners. In het begin van het project is er wel vertraging opgelopen. Daarvoor heeft de aannemer zijn excuus aangeboden en huurders hebben daar een compensatie voor gekregen rond de 2500-2700 euro.” Volgens WonenBreburg blijkt uit een eigen enquête dat zo'n 75 procent van de bewoners tevreden is na de renovatie. "Het zijn altijd dezelfden die klagen", zeggen twee andere bewoners die wel tevreden zijn. Een andere man staat woensdagochtend zelf te klussen. "Ik los het zelf maar op, dan wordt het netjes." Voor de groep boze bewoners is de compensatie niet genoeg. "Die was voor de vertraging. Ze moeten gewoon terugkomen en de problemen oplossen", vindt Henk.

Een internetrouter met wel heel bijzondere afwerking (foto: bewoner).

De plek waar de verwarming hing (foto: bewoners).