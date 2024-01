Peter Bosz moet op zijn tong bijten nadat PSV strafschop niet kreeg

Na de uitschakeling van PSV in het bekertoernooi ging het maar over één ding. Had de Eindhovense ploeg een strafschop moeten krijgen na een overtreding op Noa Lang? Trainer Peter Bosz was na het bekertreffen met Feyenoord duidelijk. Hij kon zijn woede moeilijk verbergen: “Heb je het aan Jules de Corte gevraagd?”

In de tweede helft, bij een 1-0 voorsprong voor Feyenoord, werd PSV-aanvaller Noa Lang onderuit getikt door Mats Wieffer in het penaltygebied. Scheidsrechter Dennis Higler zag er geen overtreding in en ook de videoscheidsrechter oordeelde dat er geen strafschop gegeven moest worden. Daar was Bosz het na afloop duidelijk niet mee eens. “Ik denk dat het een strafschop was. Jullie toch ook?”, vroeg hij aan de aanwezige journalisten. Toen iemand toch een andere mening had, brandde de trainer los. “Heb je het dan aan Jules de Corte gevraagd”, doelde hij op de (overleden) blinde Brabantse liedjesschrijver. "Dit meen je toch niet!? Ik wil best met jullie in discussie, maar die ga je niet winnen."

"Ik ben benieuwd wat ze gezegd hebben, maar dat mag ik natuurlijk niet horen."

“Het verbaast me dat hier geen strafschop voor wordt gegeven en dat is vooral de VAR kwalijk te nemen. Hoe kunnen ze deze beslissing in tien seconden nemen. Normaal wachten we vier minuten op de videoscheidsrechter en dit wuiven ze dan zo snel weg. Ik ben benieuwd wat ze gezegd hebben, maar dat mag ik natuurlijk niet horen”, vervolgde Bosz zijn tirade. De trainer was erg boos. Hij moest toegeven dat hij op zijn woorden moest letten nadat hij in de wedstrijd ook al een gele kaart had gekregen. “Ik moet oppassen dat ik niet ineens hier in de perskamer ook een gele kaart krijg, want hij (scheidsrechter Dennis Higler, red.) begon ze wel heel makkelijk uit te delen. Ik moet even op mijn tong bijten.”

"Je koopt er niks voor, maar volgens mij vond iedereen het een strafschop."