Van tegels naar groen op het schoolplein: 'Zorgt voor meer speelsheid'

De betegelde speelplaats van je basisschool kun je je vast nog herinneren. Als je mazzel had, stond er ergens een klimrek of een schommel. Maar er lagen vooral heel veel tegels. De provincie stelt nu 1 miljoen euro beschikbaar om speelplaatsen te vergroenen. "Het kost meer onderhoud, maar het is het compleet waard", zegt directrice Hilda Delacourt van De Wegwijzer in Teteringen.

Volgens de provincie is buitenspelen in het groen goed voor de ontwikkeling van kinderen. En dat wordt beaamd door ontwikkelingspedagoog Jael Nouhet uit Tilburg. "Onderzoek heeft bewezen dat het écht uitmaakt hoe groen de speelomgeving van kinderen is." Jael geeft als Natuurpedagoog advies aan scholen over de meerwaarde van een groene speelomgeving en hoe ze die educatief kunnen toepassen. "Als mensen planten en natuur zien, maakt het ze rustig." Flink wat tegels eruit wippen op de speelplaats is volgens hem dus hartstikke belangrijk.

"Kinderen hebben meer speelmogelijkheden."

"Meer natuur zorgt ook voor meer speelsheid. Het zorgt zelfs voor minder ruzie op de speelplaats", gaat Jael verder. Maar alleen hier en daar wat boompjes planten is niet genoeg. Ook variatie brengen in speeltoestellen heeft een positief effect op kinderen. "Door variatie in hoog en laag, hebben kinderen meer speelmogelijkheden. Denk maar aan klimmen of verstoppertje doen." De afgelopen jaren heeft de provincie al vaker geld voor 'vergroening' beschikbaar gesteld. Een van de scholen die gebruik maakte van de subsidie is basisschool De Wegwijzer uit Teteringen. "Er is nu voor ieder wat wils, kinderen spelen meer en vervelen zich minder", zegt directrice Hilda Delacourt. "We hebben het schoolplein opgedeeld in verschillende zones. Zo is er bijvoorbeeld een kliederzone en een sportzone. Ook hebben alle klassen hun eigen moestuintje."

"Het onderhoud is het compleet waard."

Het enige nadeel aan zo'n groene speelplaats is volgens Hilda het onderhoud. "Met een tegelspeelplaats heb je nooit onderhoud. Nu moeten we bijvoorbeeld ieder jaar onze speelbak met houtsnippers weer aanvullen. Maar het onderhoud is het compleet waard." Een school die subsidie aanvraagt, moet een plan hebben voor het schoolplein en dan kan maximaal 10.000 euro krijgen. Jael Nouhet vindt het goed dat de provincie zoveel geld beschikbaar stelt. "Er is een flinke opmars op dit gebied. In Tilburg zijn een groot deel van de schoolpleinen al groen." Soms is het niet alleen een geldkwestie. "De directeur van een school moet wel willen", zegt Jael. "Die zien het soms niet zitten in het kader van veiligheid of viezigheid." En dat vindt hij jammer want niet alleen de school, maar ook de natuur heeft baat bij een groen schoolplein. "Door een groene omgeving kan water beter opgenomen worden in de bodem. Ook is het door het groen minder warm op de speelplaats."