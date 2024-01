'Pas op voor explosie-effect', planologen waarschuwen gemeente voor ASML

Planologen waarschuwen de gemeente Veldhoven voor de explosieve groei van ASML in hun dorp. "Als je weet dat het eraan komt, moet je je daarop voorbereiden", zegt Ruud Broekman, hij is deskundige op het gebied van ruimtelijke planning. En ook in de lokale politiek wordt het onrustig. De gemeente zou zélf met een visie moeten komen voor de groei van het bedrijf, vindt GroenLinks-PvdA. In plaats van af te wachten wat ASML voor plannen heeft met de rest van Veldhoven.

Broekman ziet de macht die ASML als bedrijf heeft, maar onderstreept ook de rol van de gemeente. “Het is een kwestie van goed afstemmen en samenwerken" zegt de planoloog en planeconoom bij de Essentie gebiedsontwikkeling in Den Bosch. "Je moet de belangen van alle partijen op tafel krijgen door samen te gaan zitten en dan zeggen: hier willen we echt voor gaan.”

"Het vraagt een overheid die vooruitloopt op zaken"

Daar sluit Claudia Rieswijk zich bij aan, zij is projectleider bij BEECKK Ruimtemakers. “Het vraagt een overheid die vooruitloopt op zaken en niet pas als ASML een nieuwe vergunningsaanvraag indient.” Door de uitbreiding van ASML komen er een boel nieuwe medewerkers bij. Voor die mensen zijn woningen nodig, maar al die nieuwe Brabanders willen ook ergens sporten, boodschappen doen, uiteten gaan en andere leuke dingen doen. “De gemeente moet kijken waar er plek is voor die voorzieningen. Kan dat op de plek waar het nu is, of moeten we dingen gaan verplaatsen.” Al is dat makkelijker gezegd, dan gedaan. “Er zijn in totaal 21 regiogemeentes die in meer of mindere mate iets merken van de uitbreiding van ASML, en die staan er allemaal net wat anders in. Zie dan maar eens samen wat te organiseren.”

"Ik snap dat mensen bang zijn het dorpse te verliezen."

Dat Veldhovenaren niet direct staan te springen om 'meer en groter', snappen de twee deskundigen. Claudia woont zelf ook in een dorp. “Ik begrijp dat mensen bang zijn het dorpse en het 'ons kent ons'-gevoel kwijt te raken, als hun dorp zich zou ontwikkelen tot iets heel stedelijks.” Toch benadrukken beiden dat de ontwikkeling van de regio ook enorm veel positiefs opgeleverd heeft. “In andere regio’s, waar dorpen klein blijven, zie je dat de supermarkt uit het dorp vertrekt”, zegt Broekman. Daar hoeft Veldhoven niet bang voor te zijn. De enorme groei en het technologische karakter van de Eindhovense Brainportregio zorgt ervoor dat het vaak vergeleken wordt met het Amerikaanse Sillicon Valley. Grote techbedrijven hebben daar de macht. Maar daar hoeven we in Nederland niet bang voor te zijn, denkt Broekman. De Nederlandse overheid heeft de touwtjes beter in handen, vindt hij. “In het Amerikaanse Sillicon Valley is iedereen alleen bezig met techniek. In regio Eindhoven kun je het beste van twee werelden pakken: laten zien dat technologische ontwikkeling én kwaliteit van leven heel goed samengaan.” In deze video zie je alles over de groeiplannen van ASML: