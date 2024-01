Zo groot is ASML: de groei door de jaren heen in beeld

Met de aankoop van drie sport- en evenementenhallen en een speeltuin neemt ASML weer een stukje Veldhoven over. Het bedrijf groeit snel en kan die nieuwe grond dus goed gebruiken. Dat begon zo’n vijftien jaar geleden, zo is duidelijk te zien op de kaart waarmee we de groei van de chipmachinefabrikant laten zien.

De laatste aankoop wil ASML gebruiken voor toekomstige uitbreidingsplannen én de aanleg van een nieuwe weg. Het gaat om de gebouwen tussen de Heerseweg, waar het bedrijf eerder dertien woonhuizen kocht, en de ASML gebouwen ten oosten daarvan. De aankoop dicht een duidelijk gat, zo is te zien op dit kaartje:

Op de kaart vallen een aantal zaken op: Het huidige hoofdkantoor kleurt pas in 2018 geel, omdat het toen pas gekocht is.

ASML heeft in 2021 ook panden in Oirschot gekocht, deze staan niet op de kaart.

Ook niet op de kaart: de plek van het oude hoofdkantoor twee kilometer verderop.

De weilanden ten zuiden van de A67 zijn sinds 2023 van ASML, maar hier gaat niet gebouwd worden. ASML heeft er een leiding voor waterafvoer liggen, ook komt er een hoogspanningsstation. De start in 1985

Voor ASML begon het allemaal in 1985. In het iconische gebouw aan De Run 1000 in Veldhoven startte het bedrijf met zo’n 100 werknemers. Inmiddels zijn dat er meer dan 40.000. Het pand is onlangs gesloopt, in 2024 wil ASML op deze plek vier nieuwe kantoorpanden in gebruik nemen.

Oud CEO Doug Dunn voor het oude hoofdkantoor (Foto: ANP)