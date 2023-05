Kees en Geert verkopen hun huis aan ASML: ‘Wil geen hoge torens in de tuin’

De buurmannen Kees en Geert wonen al tientallen jaren met veel plezier aan de Heerseweg in Veldhoven. Toch maken ze samen met de bewoners van de dertien uitgekochte huizen in de straat plaats voor ASML. De chipmachinefabrikant betaalt miljoenen voor de halve straat. "We kiezen eieren voor ons geld", vertelt bewoner Kees van de Ven.

Tevreden en met de armen over elkaar vertellen de twee buurmannen aan de keukentafel van Kees over de deal. De verre achterbuur met de chipmachines komt met grote passen dichterbij. Maar een echte vertrekwens hadden ze eigenlijk niet. "We wonen hier prachtig", zegt Kees. "Wat we hier hebben, krijgen we ergens anders nooit meer terug. Mijn vrouw is hier geboren en getogen. Zij woont hier al 63 jaar."

"Is het niet makkelijk om dertien huizen op te kopen?"

Toch maken ze nu plaats voor het groeiende ASML. Het balletje voor de mega-koop werd aan het rollen gebracht door zijn buurman Geert Heeren. Hij twijfelde of hij nog moest investeren in zijn huis met de hightech-achterbuurman in zicht. Op het gemeentehuis liep hij de directeur vastgoed van ASML tegen het lijf en van het een kwam het ander. "Ik vroeg hem of het niet makkelijk was om dertien huizen op te kopen." Zijn buurman had er ook wel oren naar. "Mijn vrouw wilde een nieuwe vloer en een nieuwe badkamer. Die waren aan vervanging toe. Maar heeft het wel zin om aan die verbouwing te beginnen als ASML hier over een paar jaar misschien wel aan de deur staat?", vroegen hij en zijn vrouw zich af.

"Dan kijken ze de hagelslag van mijn boterham."

Het was het begin van meerdere gesprekken, waarbij uiteindelijk alle dertien huiseigenaren aansloten en er binnen een paar maanden al een akkoord werd bereikt. "Straks komt hier misschien wel een gebouw van dertig meter hoog in onze achtertuin. Dan wordt het woongenot een stuk minder", vertelt Geert. "Dan kijken ze de hagelslag van mijn boterham." Kees vult aan: “Ik had geen zin om tegen een hoge toren aan te kijken. Dan kun je beter zeggen: we kiezen eieren voor ons geld en we beginnen ergens anders opnieuw. Het is mooi als je je huis kunt verzilveren.” Ze sloten met alle dertien eigenaren een deal met ASML. Als er eentje niet mee zou doen, zou de deal niet doorgaan. Maar na een paar maanden is de koop rond. "We zijn er allemaal tevreden mee", vertelt Kees. "Bijna iedereen heeft ook al iets anders gevonden."

“Als we er niet beter op zouden worden, zou niemand interesse hebben.”