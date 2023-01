In deze straat kocht ASML voor miljoenen aan panden, en er volgt nog meer

ASML is druk bezig panden aan de Heiberg in Veldhoven op te kopen. In dik een jaar tijd is er voor bijna twintig miljoen euro overgenomen door de chipmachinefabrikant, zo blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. De vraag of ASML op zo'n nieuwe plek ook toestemming krijgt om echt aan de slag te gaan, lijkt voor het bedrijf geen rol te spelen.

Sinds 1985 zit ASML op bedrijventerrein De Run in Veldhoven. In al die jaren is er flink uitgebreid. In december gaf de gemeenteraad, ondanks protest uit de buurt, nog toestemming om nog meer te bouwen, aan de westkant van het ASML-terrein.

Maar ASML kijkt verder: de afgelopen maanden zijn er ook panden buiten dat aangewezen gebied opgekocht, en er lopen gesprekken met eigenaren om nog meer over te nemen. Het gaat dan om percelen aan de Heiberg, een straat met bedrijven en een paar huizen. De meest recente aankoop: op 14 december nam het bedrijf een kuikenbroederij over voor 3,6 miljoen euro.

27 miljoen

Sinds 2019 heeft ASML al meer dan 27 miljoen uitgegeven aan panden en grond aan de Heiberg. Drie weken voor de kuikenbroederij was de buurman, een bouwbedrijf, aan de beurt. ASML had er 4.250.000 euro voor over om dat over te nemen.

Ook een pluimveebedrijf aan de andere kant van de straat (inclusief woning en wat grond) is sinds eind 2021 in handen van ASML, er werd meer dan 11 miljoen voor betaald. En nog eerder verkocht een hovenier zijn panden: hij kreeg er dik een miljoen voor.

Geen toestemming

Opvallend is dat niet alle aankopen binnen de uitbreidingsplannen van ASML vallen, waar de gemeenteraad van Veldhoven vorige maand toestemming voor gaf. De kuikenbroederij, het pluimveebedrijf en het bouwbedrijf liggen allemaal buiten dat gebied.

Op het pand van het pluimveebedrijf ligt nu nog de bestemming 'agrarisch'. Het maken van chipmachines valt daar niet onder en mag dus niet. Het is dus maar de vraag of ASML hier wel uit mag breiden. Het bedrijf zegt hierover: "Het feit dat De Run langs de A67 een mogelijk uitbreidingsgebied van ASML is , is al sinds jaar en dag onderdeel van het Beleidsplan van de gemeente Veldhoven."

Bekijk hieronder de locaties waar ASML de komende jaren aan de slag mag, Plan Noord en Plan Zuid. De drie onlangs gekochte panden zijn aangegeven met sterretjes.