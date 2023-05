ASML koopt een halve straat en betaalt daar miljoenen voor

Ze zijn er uit, ASML en de bewoners van dertien woningen aan de Heerseweg in Veldhoven. Enkele maanden nadat de gesprekken startten is de laatste handtekening gezet en zijn alle panden in handen van de chipmachinefabrikant. De contacten tussen het bedrijf en de bewoners zijn uitstekend, zo vertellen beide partijen aan Omroep Brabant. Dat geldt ook voor de geboden bedragen.

In februari werd bekend dat ASML zijn zinnen had gezet op alle huizen aan één kant van de Heerseweg. Het past in de strategie van het bedrijf, dat ook al miljoenen uitgaf aan percelen op een industrieterrein naast het huidige ASML-terrein. Allemaal met oog op mogelijke uitbreiding in de toekomst.

Initiatief van bewoner

Toch was het een bewoner van de Heerseweg zelf die zich in eerste instantie meldde bij het bedrijf. Hij vroeg zich af: heeft het nog zin om aan een verbouwing te beginnen, gezien de onstuimige groei van de buurman? Of wilde de chipmachinefabrikant soms wat huizen opkopen?

Het was het begin van meerdere gesprekken, waarbij uiteindelijk alle dertien eigenaren aansloten en er een paar maanden later al een akkoord is bereikt. De band tussen de bewoners en ASML wordt door beide partijen als 'super goed' omschreven. Het bedrijf verplichtte niemand te vertrekken, dacht mee over een goede oplossing en een passend bedrag.

Meer dan een miljoen

De vraag is wat ASML nu precies heeft betaald voor al die huizen. Buurtbewoners spraken eerder over ‘twee keer de vraagprijs’ en ‘het dubbele van de WOZ-waarde’. Zowel ASML als de bewoners willen er nu niets over kwijt tegenover Omroep Brabant. Uit openbare gegevens blijkt dat één van de woningen in ieder geval meer dan een miljoen heeft opgeleverd. De laatste WOZ-waarde van dat pand: 606.000 euro.

“Die prijs moet je een beetje relativeren. Mensen moeten ook op een comfortabele manier iets nieuws kunnen beginnen”, aldus Teun Wartenbergh, directeur vastgoed van ASML. Dat het zo snel is gegaan stemt hem vrolijk: "Dat heeft ons ook wel verbaasd, het is van beide kanten echt voorbeeldig gegaan." ASML heeft ervoor gezorgd dat iedereen iets nieuws kan kopen zonder een nieuwe hypotheek af te hoeven sluiten. "Je kan niet zomaar zeggen: jullie moeten weg en succes met de hypotheek."

Nog dit jaar een nieuwe weg

Maar wat gaat er met de Heerseweg gebeuren, nu de chipmachinefabrikant het voor het zeggen heeft? De bewoners krijgen tot eind 2026 om te verhuizen, pas daarna gaat er gesloopt worden, zo verzekert ASML ons. Wel komt er al eerder een nieuwe weg tussen de tennisbanen aan de achterkant en de woningen. Een deel van de achtertuinen zal daarvoor nog dit jaar opgeofferd moeten worden.

Veel bewoners zullen daar geen last van hebben, want bijna iedereen heeft al een nieuwe woning gevonden. ASML belooft de leegstaande panden netjes te houden, zodat het straatbeeld niet verloedert. Het plan is niet om de woningen op korte termijn te verhuren. Na de sloop komt er mogelijk een groenstrook, al worden nieuwe gebouwen ook niet uitgesloten.

