Veldhoven vreest groei ASML: ‘Is er straks een huis voor onze kinderen?'

Veel mensen in Veldhoven maken zich zorgen over de toekomst van Veldhovense jongeren. Kunnen zij straks nog wel in hun gemeente blijven wonen als ze op eigen benen willen gaan staan? Nu al is 1 op de 11 inwoners van buitenlandse afkomst. En dat worden er alleen nog maar meer. ASML is nog niet klaar met groeien in Veldhoven.

Een veelgehoorde zorg gaat over de toekomst van de ‘eigen’ jongeren. “Onze kinderen hebben hun roots ook in Veldhoven. Vrienden, sport, alles is hier. Maar hier wonen? Dat zal nooit gaan gebeuren”, vertelt een stel dat anoniem wil blijven. “Over 10 jaar wonen in Veldhoven alleen nog ouderen en expats. Want onze jeugd trekt weg uit Veldhoven”, uiten zij hun zorgen.

In Veldhoven zijn ze trots op ASML, maar er zijn ook zorgen. Het kopen van een huis is voor starters sowieso al niet makkelijk. Maar in Veldhoven hebben de jongeren er nog een concurrent bij: de vele kenniswerkers van ASML die hierheen komen.

Kroegbaas Leon in den Kleef van café De Locht staat al dertig jaar achter de tap in Veldhoven-Dorp. Ook hij hoort die noodkreet regelmatig van voor- en tegenstanders over ASML. “Mensen die Veldhovense kinderen hebben van een jaar of vijftien, zestien vragen zich af: ‘Kunnen ze straks nog wel in Veldhoven wonen?’ Zijn er dan nog betaalbare woningen?”

Volgens haar lukt dat aardig. “Vijf jaar geleden zaten we op 250 woningen per jaar, vanaf dit jaar zitten we tegen de 500 woningen per jaar. Tachtig procent daarvan moet betaalbaar zijn.”

Ook al willen de politici in Den Haag van die belastingvoordelen af, Veldhoven wil zelf ook iets doen voor de woningzoekenden. “Maar het enige wat wij nu kunnen doen is bouwen, bouwen, bouwen, zodat die schaarste er minder is. Meer kun je niet doen.”

Daarnaast wil de gemeente kijken of Veldhovenaren een tweede huis in de achtertuin mogen bouwen voor hun kinderen of ouders. “We zoeken nog uit of dat geen ongewenste effecten gaat geven. Of bijvoorbeeld grote beleggers geen grote huizen op gaan kopen, direct op gaan splitsen en verkopen. Dat zijn effecten die niet gewenst zijn, want dan vernaggel je alsnog zo’n dorp.”

Veldhoven moet 5000 nieuwe woningen gebouwd hebben voor 2030, ten opzichte van 2020. Een deel daarvan komt in het centrum te staan. Daar wordt het aantal woningen verdubbeld met appartementen tot wel twaalf verdiepingen hoog.

Maar is dat genoeg om de Veldhovense jongeren in Veldhoven te houden? ASML wordt nog twee keer zo groot namelijk, zo is de verwachting. “We kunnen niet harder, laat ik het zo zeggen”, vertelt de wethouder. “We doen ons best.”

Door de sterke groei van ASML ziet de wethouder haar Veldhoven de komende jaren nog flink veranderen. “Afhankelijk van de groei van ASML zijn er richting 2040 in Veldhoven meer arbeidsplaatsen dan inwoners. Dat is best uniek in Nederland.”

Ondertussen profiteert de Veldhovense horeca wél van de groei van ASML: