Horeca Veldhoven-dorp bloeit en groeit dankzij ASML: 'Elke dag volle bak'

Van broodjeszaak tot aan chique restaurant en bruin café, de hele horeca in Veldhoven-Dorp vaart wel bij chipmachinefabrikant ASML. “Het is niet normaal”, zegt kroegbaas Leon in den Kleef van café De Locht. "35 jaar geleden had je alleen de Griek en Java Jive. Dat waren de enige twee restaurants. Nou zitten er in Veldhoven-Dorp negen. Het is gigantisch gegroeid.”

De kroegbaas kan het weten. Hij woont zelf in Veldhoven-Dorp en zijn kroeg is er al dertig jaar gevestigd. “Aziaten zie je nooit in het café, maar Engelsen, Schotten en Ieren die bij ASML werken, vinden dit leuk." In den Kleef was jarenlang de voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland in Veldhoven en wordt wel ‘de tweede burgemeester’ genoemd.

“Mijn vriendin werkt bij restaurant Oakwood. Het is gewoon iedere dag volle bak. Bizar. Het maakt niet uit of het een maandag, dinsdag of vrijdag of zaterdag is. Ze hebben daar 150 zitplaatsen. Het zijn allemaal expats. Bijna iedereen die binnenkomt, heeft een rugzak om en heeft een pasje op zijn broek hangen.”

De kroegbaas vindt dat de groei van ASML goed is voor de ondernemers. "Niet alleen de horeca. Ook kledingzaken, de bakker, de slager. Iedereen heeft er profijt van. De middenstand zal er niet over klagen. Expats komen in het begin ook in hotels te zitten. Voor 1800 euro per maand worden ze gewoon tijdelijk ergens neergezet."

In de straten waar eerst horecagelegenheden als de Truffelaer en De Beurs zaten, zitten nu gelegenheden met internationale namen. Restaurants en eetgelegenheden kregen namen die in een internationale wereldstad niet zouden misstaan: The Brand, Oakwood, Brown’s lunchclub, Smokey Blinders, Quisine, Saint Tropez, Reverie, Delicious Dinners.

Bij ASML in Veldhoven werken elke dag zeker 18.000 mensen. Volgens In den Kleef komen restaurants maar wat graag in Veldhoven-Dorp zitten. “ASML heeft een grote aantrekkingskracht. Er zijn er altijd wel een paar honderd die een keer een borrel, een afdelingsfeestje of iets anders hebben. Als je zoveel mensen hebt, is er iedere avond wel iets te doen natuurlijk.”

Lars van Ballegooijen is mede-eigenaar van broodjeszaak Two-B in Veldhoven-dorp, ongeveer een kilometer van ASML vandaan. De chipmachinefabrikant weet hem zelfs te vinden tijdens de feestdagen: dan mag hij honderden lunchpakketten verzorgen voor de medewerkers. Hij merkt dat er de afgelopen jaren veel is veranderd. “Tijdens de lunch lopen hier veel expats van ASML. En in onze zaak wordt er veel in het Engels besteld. Dat was tien jaar geleden nog niet.”

Dat de zaak goed draait, is duidelijk: elke stoel is rond lunchtijd bezet. “Ongeveer een kwart van onze klanten werkt bij ASML. Het is niet zo dat wij zonder ASML niet meer zouden bestaan, maar we hebben er een goede boterham aan.”

