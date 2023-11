Leon bouwt voor ASML waar eens zijn wieg stond: 'Buurt is uiteengevallen'

Leon van Velsum (54) werkt in de bouw en helpt mee aan de groei van ASML. Dat doet hij precies op de plek waar zijn wieg stond. Dertig jaar geleden moesten zijn ouders daar met hun bloemenzaak vertrekken om plaats te maken voor de groei van de chipmachinefabrikant. "Het is heel zonde dat het buurtje zo uit elkaar is gevallen."

Ze verhuisden met het gezin naar Heeze en namen daar een bestaande bloemenkwekerij over. Leon nam het bedrijf over maar heeft het inmiddels ook weer verkocht. Hij bleef wel in Heeze wonen. Als maatvoerder keerde hij terug naar zijn geboortegrond.

Inmiddels doet hij dit werk dertien jaar via een extern bedrijf dat ASML inhuurt. Zijn werkterrein is de plek waar hij is opgegroeid. "Wij meten alles in. Van het eerste piketpaaltje van een nieuw gebouw tot aan de cleanrooms. Die ruimtes gaan met uiterste precisie. Dat komt op tienden van millimeters", legt hij uit.

Toch doet het hem ergens ook pijn. “De Heiberg is van een agrarisch weggetje veranderd in een toegangsweg van een wereldbedrijf. Dat is heel zonde, want daardoor is de leuke buurt helemaal uit elkaar gevallen. Maar ik mag er niet teveel over klagen. Het is nu wel mijn boterham.”

Zijn vader leeft inmiddels niet meer. Zijn moeder heeft nog een grote wens: “Ze wil als ze er straks niet meer is, hier uitgestrooid worden op onze oude grond. Waar het voor haar en mijn vader in 1966 allemaal begon.”

