Veldhoven verandert: wordt het ooit ASML-city?

Wie Veldhoven zegt, zegt inmiddels ASML. De chipmachinefabrikant is ‘een dorp in een dorp’ met elke dag zeker 18.000 mensen aan het werk. De fabrikant blijft groeien. Gebouwen in de omgeving worden opgekocht, tot aan grote delen van straten aan toe. Omroep Brabant is van 13 tot en met 16 november in Veldhoven om te kijken of het dorp met bijna 47.000 inwoners aan het veranderen is in ASML-city.

Nog geen veertig jaar geleden verhuisde chipmachinefabrikant ASML van Eindhoven naar bedrijventerrein De Run in Veldhoven. Toen met slechts honderd werknemers. Inmiddels zijn dat er zeker 18.000. Van over de hele wereld komen mensen naar Veldhoven om bij de techgigant te werken. Op het enorme terrein zijn nagenoeg alle faciliteiten aanwezig. Eerder kreeg Omroep Brabant een uniek kijkje in de ‘ASML-bubbel’. De supermarkt op het terrein is 24 uur open. Werknemers kunnen er sporten. Ze kunnen naar een arts, de kapper, masseur of een van de vele restaurants op het terrein. Een medewerker die in de kappersstoel zat, omschreef de ASML-bubbel’ als volgt: “Veel mensen die vijf dagen per week werken, hebben weinig tijd om naar de kapper te gaan. Het is een dorp. Je hebt alleen geen hotel.”

"Vroeger woonde ik hier heel landelijk en mooi.”