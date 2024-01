Lidewij Welten gepasseerd voor Spelen, 'maar behoort nog steeds tot de top'

Ze was nog maar 16 jaar oud toen hockeycoach Marc Lammers haar selecteerde voor het Nederlands Elftal. Hockeyster Lidewij Welten uit Eindhoven speelde vier keer op de Olympische Spelen. Nu de vijfde keer dichterbij komt wordt ze aan de kant gezet. Een keuze die Lammers als haar oude bondscoach erg jammer vindt. Want volgens hem behoort Welten nog steeds tot de top van de wereld. "Het lichaam moet wel meewillen."

Welten had komende zomer haar vijfde Olympische deelname mee moeten maken. Maar de huidige bondscoach, Paul van Ass, houdt de drievoudig Olympisch winnaar aan de kant. Erg jammer vindt Lammers: "Ze was een van de snelste spelers van de wereld. Ze was heel explosief, maar dat leidde ook tot blessures."

Lammers spreekt vol lof over Welten, zeker over haar explosiviteit op het veld. "Ze had hele goede acties, vooral als de bal afgepakt werd. In de counter was ze zo snel en zo wendbaar. Ze heeft heel veel betekend voor het Nederlandse hockey." Hoewel Marc haar afwezigheid betreurt, kan hij zich ook inleven in bondscoach Van Ass.

"Misschien vond de bondscoach haar toch te blessuregevoelig. Op de Olympische Spelen mag je maar 16 spelers meenemen in plaats van 18. Mogelijk dat de keuze daar ergens heeft gelegen." De vijfde Olympische deelname komt er dus niet voor Welten, wat volgens Lammers een mooi afscheid zou zijn geweest. "Ik hoopte dat het afscheid pas na de Olympische Spelen zou zijn. Maar het is ooit een keer klaar. Het is nou eenmaal zo."