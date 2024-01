112-nieuws: dronken bestuurder rijdt in sloot • rijdende auto in brand

17.32

De politie is op zoek naar een man die een vrouw mishandeld zou hebben in de hal van een appartementencomplex aan de Frits Philipslaan in Eindhoven. Hij viel haar van achteren aan, greep haar in de nek en sloeg haar meerdere keren. Ze raakte gewond in haar gezicht en heeft ook mentaal een flinke klap gekregen. Na de mishandeling heeft hij haar telefoon meegenomen.

De mishandeling vond plaats in de nacht zondag 14 januari, rond vijf uur 's nachts, in appartementencomplex Hartje Rio. Nu is de politie naar de man op zoek.