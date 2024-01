Wegens succes herhaald: Veul Gère geeft ook volgend jaar carnavalsconcerten

Volgend jaar geeft Veul Gère opnieuw twee carnavalsconcerten in 013 in Tilburg. Dat maakte Wim Bruggeman van de Tilburgse carnavalsvereniging vrijdagochtend bekend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. De concerten vinden plaats op 24 en 25 januari 2025.

Het succes van de eerste concerten - in 2023 was de eerste en op 12 en 13 januari kregen die een vervolg - was enorm, drie keer knipperen met de ogen en ze waren uitverkocht. Ze smaakten Veul Gère naar veel meer. "We zijn na het vorige concert bij elkaar gekomen en hebben allerlei locaties de revue laten passeren." Lachend: '"Ziggo Dome, Ahoy... Maar te voet er naartoe kunnen, is wel heel erg prettig."

"Dit is wel heel erg leuk!"

Zulke concerten werken verslavend, vertelde Wim op de radio. "Ja, dit is wel heel erg leuk! Als we door de stad lopen, krijgen we geregeld vragen of we zo'n concert nog een keer kunnen organiseren. Nou, we hebben nog wel wat dingen op de plank liggen!" Dat belooft wat voor de volgende reeks concerten. Ook de kindermiddag lijkt terug te keren. "Grote kans dat die er ook weer is."

"Ik beloof een hele hoop leuke dingen!"

De band legt zichzelf vanwege het succes van de vorige editie(s) wel de nodige druk op, beseft Wim. "Maar we zijn alweer aan het bellen. Ik beloof een hele hoop leuke dingen!" Het bericht dat de Tilburgse carnavalsvereniging donderdag op social media zette, waarin mensen werden opgeroepen in te schrijven om op de hoogte gehouden te worden van het 'heel speciaole nieuws' dat op komst was, werd in korte tijd al drieduizend keer gedeeld. De band verwacht dat de kaarten voor de carnavalsconcerten van volgend jaar aanstaande dinsdag in de verkoop gaan.