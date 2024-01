Basiliek Oudenbosch heeft hard onderhoud nodig maar er is te weinig geld

Een belangrijk monument in West-Brabant dreigt in verval te raken wanneer er niet snel wordt ingegrepen. De basiliek in Oudenbosch is hard toe aan groot onderhoud. Maar de opbrengsten van het collectemandje zijn bij lange niet genoeg om de torenhoge kosten te betalen. De stichting Behoud Basiliek vraagt daarom de gemeente, de provincie en inwoners van Oudenbosch om een flinke duit in het zakje te doen.

“Het zou toch triest zijn wanneer dit uniek gebouw verloren zou gaan?”, vraagt pastoor Maickel Prasing zich openlijk af. Vooral de imposante voorgevel van de basiliek is in ‘matige’ staat. “Zeker wanneer je goed kijkt, zie je de slijtage en het verval", zegt Mark Buijs van de Stichting Behoud Basiliek. "Verf begint af te bladderen en er zijn donkere vochtplekken. Er is inmiddels ook al een ornament naar beneden gevallen. Als we dit nog verder op zijn beloop laten, is de ellende niet meer te overzien."

De basiliek van de Heilige Agatha en Barbara is een verkleinde kopie van de Sint-Pietersbasiliek in Rome. De kerk werd gebouwd tussen 1865 en 1880, en moet voortdurend worden onderhouden. De laatste grondige opknapbeurt onderging het gebouw in 1987. Pastoor Prasing: “Ooit is onze basiliek verkozen tot mooiste kerk van Brabant. Afgelopen jaar hadden we tachtigduizend bezoekers onder wie een groot aantal toeristen die vaak in groepen komen. Laten we hopen dat dit nog in lengte van jaren mogelijk blijft.”

Maar daarvoor moet er wel wat gebeuren. Voor het opknappen van de voorgevel is negenhonderdduizend euro nodig. De restauratie van het hele gebouw kost zo’n twee miljoen. Geld dat de parochie als eigenaar van de kerk niet voorhanden heeft. Mark Buijs: “Het is natuurlijk heel lang goed gegaan maar het aantal parochianen loopt terug en ook onze donateurs zijn veelal op hoge leeftijd. Het wordt daarom tijd dat de nieuwe generatie van zich laat horen. We zoeken daarom nieuwe donateurs.”