Hier betaal je de meeste hondenbelasting voor jouw poepende hond

Brabant kent grote verschillen als het aankomt op de hoogte van de hondenbelasting. En er is één gemeente die al jarenlang de kroon spant. Ondertussen zijn er ook steeds meer gemeenten die ervoor kiezen om de belasting op je trouwe viervoeter juist af te schaffen. Waar kun je het beste wonen als je groot hondenliefhebber bent? We zoeken het uit.

Welke Brabantse gemeenten zijn het duurst?

Wie in Tilburg woont en trotse eigenaar is van een hond, betaalt in onze provincie de meeste hondenbelasting. En dat is al jaren, landelijk gezien staat ze nu op een derde plek. Ze heeft de hondenbelasting dit jaar verhoogd, van bijna 119 euro naar 129 euro. En voor je tweede hond betaal je ruim 182 euro per jaar. De tweede duurste gemeente in Brabant is Den Bosch, daar kost één viervoeter je 102 euro, een tweede hond erbij kost je ruim 153 euro.

Waar is de hondenbelasting het meest gestegen?

Vergelijkingssite Huisdierenverzekeringen.nl vroeg de gegevens op bij alle gemeenten en komt met cijfers. In Oss is de grootste stijging te zien, zelfs landelijk, daar betaal je tegenwoordig ruim 21 procent meer aan hondenbelasting dan een jaar eerder (het tarief wijzigde daar voor 't laatst in 2017). Ook in Asten, Tilburg en Den Bosch ging de hondenbelasting met negen procent omhoog.

Waar in Brabant is de hondenbelasting het goedkoopst?

Van de 56 gemeenten in Brabant zijn er in totaal 38 gemeenten die de blaftaks níet innen. Dit jaar schaften de gemeenten Zundert en Geertruidenberg de hondenbelasting af. Als je tóch moet betalen, ben je in Oosterhout het goedkoopste uit. Daar betaal je voor één hondje 34 euro.

Op onderstaande kaart zie je waar je het meest betaalt, en waar het minst. Klik op een gemeente om te zien wat je betaalt en hoeveel je betaalt voor een tweede hond. De tekst gaat verder onder de kaart.