In dit park komen drie hoge woontorens ondanks bezwaren van de buurt

Er komen definitief drie grote ronde woontorens aan de oever van de IJzeren Vrouw in Den Bosch. Dat staat in het bestemmingsplan dat het college van B en W vrijdag presenteerde. Ondanks dat ruim tweeduizend omwonenden tegen de bouw zijn in het park. “We moeten hier bouwen om alle woningzoekenden te helpen aan een nieuw thuis”, zegt wethouder Pieter Paul Slikker.

In de drie woontorens van 60, 54 en 48 meter hoog is ruimte voor maximaal 195 woningen. De bouw zal nog jaren op zich laten wachten, maar nu al hebben bijna 3000 geïnteresseerde kopers en huurders zich gemeld bij de projectontwikkelaar. “En dat terwijl er niet eens te koop of te huur borden staan. Het laat niet alleen zien hoe groot de interesse is om op zo’n plek te wonen, maar ook hoe groot de woningnood is”, zegt Pieter Paul Slikker, wethouder wonen. Daarom houdt B en W zich ondanks de bezwaren van tweeduizend omwonenden vast aan de plannen. “Ik snap echt dat de mensen die van het park gebruiken en in de buurt wonen een groene omgeving willen houden. Maar we moeten overal bouwen waar we kunnen”, zegt Slikker.

“We raken een groot deel van ons park kwijt.”

Met 123 zienswijzen hoopten de bezwaarmakers dat de gemeente het plan nog zou aanpassen. Op enkele kleine technische aanpassingen na dat niet gebeurd. “De groep die dagelijks gebruik maakt van het park is groter dan de groep die er uiteindelijk gaat wonen. Dus ik snap niet dat de gemeente niks heeft gedaan met onze bewaren”, zegt Paul Minderhoud van Stichting IJzeren Vrouw. Dat er gebouwd gaat worden aan de IJzeren Vrouw, staat vast. Sterker nog, in het park stonden vroeger zelfs al gebouwen, namelijk een sporthal en zwembad. Na de sloop daarvan heeft de gemeenteraad in 2010 al een bestemmingsplan vastgesteld voor de bouw van 120 appartementen aan de rand van het park. Maar door een financiële crisis werd dat toen uitgesteld. “Als ze toen die appartementen hadden gebouwd, was er niks aan de hand geweest. Want tegen dat plan hadden wij geen bezwaar”, zegt Paul van de stichting die de bouw probeert te voorkomen.

"Ik ga echt niet naast die monsterachtige torens in de zon zitten."

Want het is vooral de hoogte en de plek vlak langs de oever van de IJzeren Vrouw waar de omwonenden het niet mee eens zijn. "Doordat de torens recht naast de plas komen, raken we een heel groot deel van ons park kwijt. En ik ga echt niet in de buurt van die enorme monsterachtige torens zitten om te barbecueën of van de zon te genieten." Maar volgens de gemeente wordt er nu juist meer rekening met het park en de gebruikers gehouden dan in het plan van 2010. Zo nemen de torens minder ruimte in, is er daardoor meer zicht op het park en het water en er komen extra looproutes. "Daarmee hebben we een goede balans gevonden tussen de grote vraag naar woningen en het Prins Hendrikpark groen te houden", vindt wethouder Slikker. Op 5 maart neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het bestemmingsplan.