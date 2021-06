2000 handtekeningen tegen hoge woontorens bij de IJzeren Vrouw in Den Bosch

Er zijn al ruim tweeduizend handtekeningen verzameld tegen de bouw van drie grote ronde woontorens aan de oever van de IJzeren Vrouw in Den Bosch. "Ze zijn met hun zestig meter veel te hoog en staan veel te dicht bij het water. Het hele park wordt erdoor geruïneerd", zegt Mat van Essen.

Samen met Peter Bloemen loopt Mat, die voorzitter is van de stichting IJzeren Vrouw , druk gebarend op de plek waar de drie torens gepland staan. "Het is veel te hoog. Het is veel te veel. En het is te massaal", zegt Peter. "Nog niet zo lang geleden is het park hier juist opgeknapt en er wordt heel veel gebruik van gemaakt", vertelt hij verder. "We tellen op sommige avonden tussen de zevenhonderd en duizend mensen die hier lekker recreëren."

"Het is op een moment dat het Nederlands elftal speelt, dus ik vrees dat we met een kleine delegatie bij het gemeentehuis op de stoep staan", zegt Peter lachend. "Het is niet dat we tegen woningbouw zijn in de stad, we willen daar graag over meedenken. Maar niet zo massaal en niet op deze plek", zegt Mat.