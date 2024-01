Kijk hier: Dit is de impact van ASML op Veldhoven en omgeving

Het is al een enorm bedrijf: ASML in Veldhoven. En de komende jaren breidt dat naar alle waarschijnlijkheid alleen maar verder uit. De chipmachinefabrikant kocht al bijna een hele straat in Veldhoven en pasgeleden nog sporthallen en een speeltuin. Allemaal om maar ruimte te hebben om aan de verwachte groei van het bedrijf te kunnen voldoen. In Veldhoven wordt de omvang van ASML al behoorlijk gevoeld, zowel in positieve als negatieve zin. En ook op andere plekken in Brabant merken we het. In deze video zie je de impact van ASML op de omgeving.

