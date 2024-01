Deze studenten denken te weten wie de Mol is, met hulp van AI

Kan je met behulp van AI, oftewel kunstmatige intelligentie, voorspellen wie de boel besodemietert in het tv-programma Wie is de Mol? Dat proberen zes ICT-studenten van de Fontys in Eindhoven te ontdekken. Iedere zaterdag zitten ze aan de buis gekluisterd en na afloop slaan ze aan het analyseren. Het supersnelle denkwerk van de computer moet ze uiteindelijk naar de Mol leiden. “We denken dat we in de goede richting zitten”, zegt oud-student Niek van Dam.

Voor wie het programma niet kent: In Wie is de Mol probeert een groep bekende Nederlanders zoveel mogelijk geld te verdienen voor de pot, door opdrachten uit te voeren. Eén deelnemer probeert dit juist te dwarsbomen. Het is aan de andere kandidaten en aan de kijker om die saboteur te ontmaskeren.

"Met AI kun je ontmaskeren wie er onder die schmink zit."

De ICT-studenten kijken het programma allemaal en na de eerste aflevering kwam docent Frans Mouws op het idee om er meer mee te doen. “Frans merkte op dat de Mol bij een van de opdrachten in beeld is geweest met schmink”, legt Niek uit. “Met AI kun je ontmaskeren wie er onder die schmink zit en zo is het project begonnen.” De studenten hebben eerst eigen software ontwikkeld en alle informatie die ze nodig hebben wordt nu door AI opgehaald. “Dat is dus veel data verzamelen en verwerken en hopen dat er een goede uitkomst uitkomt”, vertelt student Jeroen Eillebrecht.

"We kunnen zien over welke kandidaat veel gepraat wordt en als verdacht wordt gezien."

Al gauw ontdekten ze dat er meer manieren zijn om de Mol te ontmaskeren. Zo is zijn groep nu bezig met het analyseren van al het social media-verkeer rondom het programma. “We kunnen bijvoorbeeld zien over welke kandidaat veel gepraat wordt en als verdacht wordt gezien”, vertelt Jeroen. Ook kijken ze naar het social media-gebruik van de kandidaten en hun familie. "De deelnemers mogen tijdens de opnames niets op social media plaatsen. Maar wij kunnen bijvoorbeeld wel in berichten van vrienden zien wie er als laatste thuis kwamen. Die zouden weleens in de finale kunnen staan en de Mol kunnen zijn.” Ondertussen heeft student Yap Yung Hui de foto’s van de geschminkte personen uit de eerste aflevering vergeleken met die van de kandidaten. Op basis van de gezichtskenmerken kwam ze in eerste instantie uit bij Justin als verdachte Mol, maar die vloog er vorige week uit. AI is dus geen toverbal. “Het blijft speculeren", zegt Niek. "De programmamakers zouden de gezichten ook dikker kunnen maken met schmink, waardoor het lastiger is."

"Dankzij AI gaat alles tien keer sneller dan wij zouden kunnen."