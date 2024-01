Beste darters ter wereld beleven nu al carnaval

Carnaval lijkt al losgebarsten in Den Bosch. Deze vrijdag niet met Oeteldonkers, maar met dartsfans. Duizenden fans zijn verkleed naar de Maaspoort gekomen voor de TOTO Dutch Darts Masters. En het kan niet gek genoeg zijn om naar Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld te kijken. Drie vrienden lopen rond als dartbord. "Waarom wij zo verkleed gaan? Het is een darttoernooi en wij willen lekker gek doen."

Brian Vugts uit Vught is verkleed als bierfles. "Dat bier drinken gaan we zeker doen vanavond. Niet al teveel, want ik moet morgen vroeg op voor mijn werk", zegt hij terwijl zijn vrienden hem lachend op zijn schouder slaan.

Het dartstoernooi lijkt een goede warming-up voor carnaval. Overal in de zaal zijn toeschouwers opvallend uitgedost, Niemand kan vertellen waarom dartsfans verkleed naar wedstrijden gaan kijken. Volgens de organisatie is het een soort van traditie geworden.

Wijchenaar Koen van de Kamp koos samen met zijn vrienden voor een tompouce-pak. "Nee, geen Bossche bol, maar dit is ook echt Nederlands hè. We hopen op een gezellige avond met een hoog niveau darts." Iets verderop loopt een vriendengroep die allemaal als Super Mario zijn verkleed, gevolgd door vier vermomde Peaky Blinders.

Eén van de beste plekken net voor het podium is voor Katinka van Dekken uit Zevenbergen. "Het is het eerste dartstoernooi waar ik bij ben, heel gaaf om mee te maken. Ik ben al heel lang fan van Peter Wright, ik hoop dat hij gaat winnen."

Ze is samen met haar vader Michiel, zelf een fanatiek darter. Z'n oranje petje verklapt welke voorkeur hij heeft. "Ik ben voor de Nederlanders, maar als Brabander gun ik het Michael van Gerwen het meest. Wat gaaf dat hij en andere wereldtoppers hier live in actie komen."

Zaterdagavond strijden de beste acht darters om de titel van dit evenement in de World Series of Darts. De winnaar krijgt niet alleen 20.000 Engelse ponden, maar ook de Toon Greebe Trophy. Een eerbetoon aan de Bossche darter die vorig jaar overleed. "Toon was een erg populaire speler die door veel mensen wordt gemist. Mooi dat we hem in zijn eigen woonplaats kunnen eren met een trofee", zegt PDC-directeur Matt Porter.