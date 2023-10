'Rust zacht maatje', overleden darter Toon Greebe (35) wordt gemist

Een fantastische darter met erg veel talent. Zo denkt de Nederlandse Darts Bond terug aan Toon Greebe uit Den Bosch die maandag op 35-jarige leeftijd overleed. Ook de Professional Darts Corporation (PDC) laat in een reactie weten dat ze geschrokken is en meeleeft. “We wensen zijn familie en vrienden in deze moeilijke tijd veel sterkte.”

Beide organisaties staan stil bij de gezondheidsklachten die Greebe jarenlang parten hebben gespeeld en die uiteindelijk zijn vroege overlijden hebben veroorzaakt. Des te knapper, zo stellen ze vast, waren de resultaten die de man zowel nationaal als internationaal boekte. Greebe gold aan het begin van zijn carrière als een groot talent. Problemen met zijn gezondheid gooiden echter roet in het eten. Hij moest zijn rechtervoet en linker onderbeen laten amputeren. Zelfs met een prothese deed de Bosschenaar van zich spreken en wist hij zich ook energiek in te zetten voor zijn dartsschool in het Bossche stadsdeel De Schutskamp. Verder verzorgde hij geregeld vlogs over zijn grootste liefhebberij.

"Een fantastische man met geweldige humor."

PDC verwijst onder meer naar de overwinning die Greebe in januari 2012 op zijn goede vriend Michael van Gerwen uit Vlijmen boekte. Door de zege op Mighty Mike bereikte de Bosschenaar de laatste zestien van een Pro-Tourtoernooi. Het was niet Greebe’s grootste succes. Zo bereikte hij in 2007 de kwartfinale van het Dutch Open Darts en deed hij in 2008 en 2010 mee aan het PDC WK. Van 2016 tot 2018 maakte Greebe deel uit van de Nederlandse selectie. Tijdens de Six Nations Cup 2017 in Wales wist hij met het nationale team tweede te worden. In datzelfde jaar schreef hij tijdens het 4 Nations Tournament het singletoernooi op zijn naam. Een jaar later behaalde Greebe, ondanks de amputatie, de eindzege in de Polish Open. De Nederlandse Darts Bond roemt ook het karakter van Greebe: “Naast een fantastische darter was hij ook een fantastische man met geweldige humor. Wij gaan je missen Toon!”

"Een van de grootste dartstalenten die we ooit hebben gekend."

Frank van Creij begeleidde Greebe geregeld tijdens zijn dartsreizen. Hij noemt de Bosschenaar 'een van de grootste dartstalenten die we ooit hebben gekend'. "We hebben van je genoten", laat hij weten op social media. "Want je was niet alleen een heel goede darter maar ook de grootste komiek die we bij ons bij hadden. " Ook ex-topdarter Willy van de Wiel uit Rijen roemt de humor van Greebe. "Wat gaan we je missen", schrijft hij. "Bedankt voor al de leuke momenten die we mochten meemaken samen."

"You were one of a kind."

Tilburger Benito van de Pas reageert ontdaan bij het horen dat Greebe op zo'n jonge leeftijd is overleden. "Wat een geweldige tijden hadden we vroeger, je was altijd in voor een grap. Rust zacht maatje en veel sterkte aan je familie en vrienden." Ook de Engelsman Alan Norris, verliezend finalist op Lakeside in 2014, zal de Bosschenaar en zijn humor niet snel vergeten. "You were one of a kind."