Antoon is 80 geworden en gaat nu écht met pensioen: 'Daar ben ik trots op'

Sommige mensen kunnen van werken geen genoeg krijgen. Antoon van der Heijden uit Leende is zo iemand. Twee weken geleden werd hij tachtig en nog altijd was hij aan het werk, maar nu stopt hij er toch echt mee. Antoon werkte sinds zijn 62e een aantal dagen per week bij de Praxis in Valkenswaard. Voor veel klanten van de bouwmarkt is hij een begrip, maar Antoon vindt het nu wel mooi geweest. Hij heeft zijn ontslagbrief ingediend en gaat per 1 februari met welverdiend pensioen. "Stiekem ben ik er wel een beetje trots op."

In de bijna negentien jaar dat Antoon bij de houtzagerij van de bouwmarkt werkt, heeft hij honderden mensen van perfect gezaagd hout voorzien. Maar van een 'tweede thuis' wil hij niets weten. De bijna-pensionado is een bescheiden man. "Ik werk maar twee halve dagen in de week", zegt hij nuchter. "Maar ik vind het ontzettend leuk om mensen blij te maken."

De oud-bulldozermonteur werd na zijn 'vervroegde pensioen' chauffeur bij het vroegere Formido. Hoewel de winkel vijf jaar geleden door Praxis werd overgenomen, was dat voor Antoon geen reden om te vertrekken. Hij werd gepromoveerd tot chef hout bij de winkel en is sinds de overname vijf jaar geleden nooit ziek of te laat geweest. "Tot vorige week dinsdag. Maar dat vergeven we je", zegt zijn huidige filiaalmanager met een grote glimlach.

Inmiddels is Antoon de tel van het aantal gezaagde planken kwijtgeraakt. "Van huis uit ben ik nooit met hout bezig geweest, maar door mijn achtergrond als monteur kan ik best goed met machines overweg. De stap naar de houtzagerij was daardoor ook op mijn leeftijd te doen." Of de vakman altijd veilig met mondkapje en oorbescherming heeft gewerkt? "Jazeker! Veiligheid boven alles", zegt hij met een knipoog.

Antoon gaat zijn collega's missen. "Op de radio hoorde ik dat er veel op de werkvloer wordt gepest. Hier is nóóit gepest. Ook bij mijn vorige baan niet. Daar ben ik heel trots op" Maar wat hij het meest gaat missen als hij zijn gereedschap aan de wilgen hangt? "De klanten", besluit hij. "Samen met klanten de probleempjes die ze hebben oplossen. Dat is het leukste wat er was."

In deze video zie je Antoon aan het werk: