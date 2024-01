Nep-flitspaal weggehaald door gemeente: 'Ze vlammen met 100 door de straat'

De nep-flitspaal in Eindhoven (foto: SQ Vision). Volgende 1/2 Nep-flitspaal als noodkreet van de buurt: 'Een grap, maar ook heel serieus'

Een grappenmaker heeft aan de Strijpsestraat in Eindhoven een nep-flitspaal opgehangen. "Het is een grap, maar het moet heel serieus genomen worden", vertelt buurtbewoner Bert. In de straat geldt een maximale snelheid van dertig, maar bewoners zeggen dat er met honderd door de straat wordt gevlamd. De gemeente Eindhoven kon er niet mee lachen en heeft de nep-flitser weggehaald.

Wie het zelfgemaakte flitskastje heeft neergehangen, blijft een raadsel. Dat hij voor echt werd aangezien, blijkt uit meldingen in flitsapps. In die apps werd gewaarschuwd voor het grijs geschilderde houten kastje.

“Ze rijden hier tussen de dertig en honderd kilometer per uur."

De nep-flitspaal hing voor het huis van Kasper. "Ik vond het een goed initiatief. Er wordt hier ontzettend hard gereden en die flitspaal werkte echt. Je zag mensen er naar kijken en remmen of het gas inhouden." Volgens Kasper vliegen sommige automobilisten met honderd kilometer per uur door de straat. "Zeker als ze zien dat het verkeerslicht nog op groen staat geven ze flink gas bij." Buurtbewoner Bert bevestigt dat. "Ze rijden hier tussen de dertig en honderd kilometer per uur." "Het is een grap, maar het moet heel serieus genomen worden", vervolgt hij. "Sinds de weg hier vernieuwd is wordt er heel erg hard gereden. Vooral ’s avonds is het heel erg. Je wordt bijna dagelijks van je fiets gereden hier."

"Van mij mag ie er gewoon hangen hoor."

Volgens Bert is het wachten op een dodelijk ongeluk. "En dan is het te laat, had er dan maar een flitspaal gehangen." Een vrouw die net boodschappen heeft gedaan vindt het jammer dat de gemeente de nep-flitspaal heeft weggehaald. "Van mij mag ie er gewoon hangen hoor, als ze daardoor langzamer gaan rijden vind ik het goed." Buurtbewoners balen er dus van dat de nep-flitser er niet meer hangt. "Ik weet dat er klachten over het kastje binnen kwamen bij de gemeente", vertelt Kasper. Een echte flitspaal had het overigens niet kunnen zijn. Het Openbaar Ministerie heeft de regel dat een vaste flitspaal niet thuis hoort in een 30-zone. En daar snapt Kasper helemaal niks van: "Steeds meer binnensteden worden dertig. Als ze niet handhaven heeft zo’n maatregel ook geen zin."

