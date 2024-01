Fem van Empel wint voor de zestiende keer dit seizoen en is klaar voor WK

Veldrijdster Fem van Empel uit Sint-Michielgestel reed zaterdag met gemak naar de winst in de cross om de X2O Badkamers Trofee. Voor de 21-jarige is het alweer haar zestiende zege van het seizoen. Ze lijkt daarmee klaar om volgende week zaterdag in het Tsjechische Tabor haar WK-titel te verdedigen.

In het Belgische Hamme reed Van Empel vlak na de start meteen weg bij haar concurrentie. Ze nam al snel een ruime voorsprong en kwam solo over de finish. Nederlands kampioene Lucinda Brand eindigde als tweede, met een achterstand van ruim een minuut. Manon Bakker maakte met een derde plaats het Nederlandse podium compleet. Van Empel voelde zich erg goed aan de start, zo vertelde ze na afloop. "Ik koos voor de aanval omdat ik mijn eigen tempo wilde rijden. Halverwege de koers hoorde ik de speaker de tijdsverschillen omroepen. Vanaf dat moment ben ik aan de cross van zondag gaan denken. Dat wordt ook weer erg zwaar", zei ze. De veldrijdster, die nu al tot de absolute top behoort, staat zondag nog aan de start voor de laatste wedstrijd in de wereldbeker in Hoogerheide. Daarna vertrekt ze richting Tsjechië voor het WK.