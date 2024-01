Deze drie carnavalsprinsen werken bij hetzelfde bedrijf: 'Zit hier in dna'

Je zou 't maar meemaken op je werk: drie collega's die dit jaar tegelijk gekozen zijn tot carnavalsprins. Dat is vast iedere dag polonaise op de werkvloer. Boy, René en Jan weten er alles van. Ze zijn omgedoopt tot prins carnaval, ieder in hun eigen stad. En dat schept een band: "We groeten elkaar iedere dag met 'goedemorgen hoogheid', en schudden mekaar de hand. Dat houden we vol tot carnaval."

Boy Joosten is gekozen tot carnavalsprins van Kaauw Voetenland, oftewel Lierop. Collega René van Boxtel is prins Renaldo van Schoenlapperslaand (Waalwijk) en Jan Eijsermans mag zich prins Jan d'n derde van Kruikenstad (Tilburg) noemen. Alle drie werden ze al maanden van tevoren gevraagd om carnavalsprins te worden. Boy en René waren al vrij snel iets te loslippig op de werkvloer, waardoor alle collega's al vroeg wisten dat zij de scepter zouden zwaaien over hun carnavalsrijk. "Maar ik moest echt langer m'n mond houden, als collega's er hier van wisten, dan wist zo heel Kruikenstad dat ik het zou worden", vertelt Jan Eijsermans in het huiscafé van hun werkplek Schrobbelèr in Tilburg.

"Wat heeft het weekend voor je in 't verschiet, hoe is 't geweest en bende fit?"

Daar in dat café vierden ze onlangs al dit heugelijke feit met hun carnavalsclubs en hun gevolg. Boy: "De verbroedering van carnaval hebben we hier live samen gevierd, dat was echt heel leuk." Het drietal praat vaak over hun belangrijke taak. Ze wisselen tips uit en houden elkaar op de hoogte van 't wel en wee in hun eigen rijk. "Vooral aan het begin en aan het einde van de week. Wat heeft het weekend voor je in 't verschiet, hoe is 't geweest en bende fit?", lacht Boy met hese stem die er al de nodige carnavalsuurtjes heeft opzitten. Hoe gaat 't er aan toe in het dagelijks leven op de werkvloer? Hele dag polonaise en serpentines in de lucht? Het huiscafé mag er dan zo carnavalesk uitzien, maar René is er nuchter onder. "Gewoon werken en het product aan de man of vrouw brengen."

"Toen we elkaar toen voor 't eerst zagen met z'n drieën, om nooit te vergeten."

Maar hij vindt de situatie wel echt heel bijzonder. "Het lijkt net een film waar we inzitten. Toen ik hoorde dat ook Jan prins was geworden, dat was fantastisch, de kers op de taart. En toen we elkaar toen voor 't eerst zagen met z'n drieën, om nooit te vergeten." Is er een verklaring voor dat er maar liefst drie hoogheden op dit adres werken? Volgens Jan zit carnaval in 't DNA van het bedrijf. "Bijna alle collega’s die hier rondlopen zijn fervent carnavalsvierders. Tijdens carnaval is er maar ééntje die het niet viert, maar de rest is op pad. Dus het is wel een beetje een abc'tje." Voor alle drie zijn het drukke tijden. Jan, commercieel directeur van het bedrijf en tevens zanger van de bekende carnavalsgroep Veul Gère, heeft wel een idee hoe deze drie zich staande houden tijdens carnaval. "Laat ik het zo zeggen, een borreltje op z'n tijd doet wonderen."