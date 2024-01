112-nieuws: paard in de sloot gevallen • scooterrijder en auto botsen

05.24

In een wooncomplex aan de Aldenborghlaan in Budel woedde afgelopen nacht brand. Die was rond vier uur ontstaan in het trappenhuis. De hulpdiensten werden gewaarschuwd dat er iemand uit het raam op de tweede etage hing. Toen de politie aankwam, bleek dat appartement gevuld met rook. Die rook was vanuit het trappenhuis naar boven getrokken. De bewoner van dat appartement had het benauwd en is naar een ziekenhuis gebracht. De andere bewoners konden zichzelf in veiligheid brengen.

