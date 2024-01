Andy Marcelissen wint Keiebijters Kletstoernooi, hier zie je zijn buut

Andy Marcelissen heeft zaterdagavond voor de vijfde keer het Keiebijters Kletstoernooi gewonnen. De tonprater uit Raamsdonksveer evenaart hiermee het record van Eddy Buys die de prijs in 1976 voor de vijfde keer won. "Yessss!!!", reageert de Opperkletsmajoor vol blijdschap op Facebook, waar hij uitgebreid wordt gefeliciteerd.

Sinds 1964 wordt het Keiebijters Kletstoernooi georganiseerd door de Helmondse carnavalsvereniging De Keiebijters. Zaterdag 6 januari begonnen twaalf tonpraters aan de nieuwste editie van dit populaire kletstoernooi. Na drie voorrondes namen zaterdagavond de vier beste kletsers het tegen elkaar op in de finale in een uitverkochte Zaal De Traverse in Helmond: Hans Keeris, Twan van Oers, Andy Marcelissen en Dirk Kouwenberg.

Bram Fetamine

Marcelissen kreeg de lachers op zijn hand met zijn buut ‘De Wielrenner’. Hierbij nam hij het publiek als Bram Fetamine mee in de wereld van de wielerkoersen en de onvermijdelijke doping. Een lachwekkende buut over de lange weg naar de top en hoe over hoe snel het daarna weer bergafwaarts kan gaan. “Je zal maar zoveel doping hebben gebruikt dat je niet eens meer weet dat je op je fiets bent!”

Het is voor Marcelissen de vijfde keer dat hij de Zilveren Narrenkap in ontvangst mocht nemen. Eerder won hij in 2003, 2010, 2015 en 2016.

Oeuvre-award

"Een oeuvre-award", zo betitelt medefinalist Dirk Kouwenberg op Facebook de vijfde Zilveren Narrenkap van Marcelissen. "Proficiat, Andy!" René Wiedijk noemt de tonprater uit Raamsdonksveer een 'baas' en Caroline Vos is laaiend enthousiast over de buut van Marcelissen: "Je was echt zo goed!" Ook Ingrid Engelen is vol lof: "Terecht!", schrijft zij op Facebook. "Van harte gefeliciteerd!"

De winnende buut van Andy Marcelissen zie je in deze aflevering vanaf 5.40. Je ziet alle afleveringen op Brabant+. Je kunt het Keiebijters Kletstoernooi ook bij ons op tv kijken. Hier zie je wanneer.