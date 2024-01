Man (19) rijdt 185 kilometer per uur door Eindhoven en strooit met coke

Een 19-jarige automobilist is zaterdagavond aangehouden na een politieachtervolging door Eindhoven. De man reed met een snelheid van 185 kilometer per uur door de John F. Kennedylaan en gooide envelopjes met cocaïne uit het raam van zijn auto.

Agenten zagen de auto, waarover ze werden getipt dat daar vanuit gedeald zou worden in verdovende middelen, aan het Stationsplein staan. Toen de bestuurder een stopteken van de agenten kreeg, ging hij ervandoor. Hij reed meerdere keren door rood en bracht andere weggebruikers 'ernstig in gevaar bij sommige manoeuvres', meldt de politie.

Achtervolging van tien minuten

In de John F. Kennedylaan gooide de bestuurder een grote hoeveelheid 'snow seals' - envelopjes met cocaïne - uit zijn auto. Na tien minuten kon de 19-jarige automobilist gestopt worden. Daarbij dreigden agenten hun stroomstootwapen te gebruiken. Bij de aanhouding bleek de verdachte een aanzienlijk geldbedrag bij zich te hebben. Hij bleek ook onder invloed van zijn eigen waar.

Auto afgepakt

Het rijbewijs van de 'drugscoureur' is door de agenten afgepakt en is de man vastgezet voor verder onderzoek. De recherche doet onderzoek. In het huis van de man werden 450 potjes met snus - een soort theezakjes met nicotine - in beslag genomen.