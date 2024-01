Daphne verkoopt tweedehands schoenen en nu kijkt de Belastingdienst mee

Daphne Kern uit Steenbergen verkoopt online tweedehands gympen die ze een eigentijdse look geeft. Ze geeft ze een likje verf, voorziet ze van kleurige veters en doet iets creatiefs met de bekende Nike-swoosh. De sneakers zijn populair, iedere week verkoopt ze twee paar. Gaat het om een onschuldig zakcentje, of is het professionele verkoop waarbij flink wordt verdiend? In dat laatste geval gaat er een seintje naar de Belastingdienst.

De Belastingdienst krijgt binnenkort inzicht in de verkopen die worden gedaan via tweedehands sites zoals Vinted, Marktplaats en Bol.com. Verkoop je meer dan dertig artikelen in een jaar of verdien je minstens tweeduizend euro, dan krijgt de fiscus een seintje. De verkoopsites zijn verplicht de info over wat en hoeveel je hebt verkocht door te sturen. Het zorgt voor onrust bij degenen die regelmatig een jurkje, bordspel of babykleertjes voor een zacht prijsje van de hand doen.

"Ik ben bang dat het bedrag te hoog wordt."

Daphne verdient met haar gepimpte sneakers zo'n vijftig euro per week. "Het is een prima bijverdienste", vertelt ze tegen de NOS. "Maar soms verkoop ik ook tweedehands kinderkleding en nu ben ik bang dat het bedrag te hoog wordt." Marjan Heemskerk-Seeverens is registeraccountant en krijgt veel vragen van mensen die bezorgd zijn over de verkoop van tweedehands spullen. "Veel mensen denken: moet ik nou nog spullen verkopen, of kan ik het beter weggooien", zegt ze. "Maar dat is natuurlijk heel erg zonde."

"Als het om een hobby gaat, hoef je je geen zorgen te maken."

"Als het uitsluitend om een hobby gaat, hoef je je geen zorgen te maken. Ze gaan niet meteen belasting heffen over de dingen die je verkoopt op de online verkoopsites. Maar maak je echt winst, dan wordt je aangemerkt als ondernemer en moet je belasting gaan betalen", legt Marjan uit. "Houd het voor jezelf goed in de gaten", tipt Marjan. "Als je twijfelt of je te veel winst maakt, stem het dan af met de Belastingdienst. Want op die manier voorkom je dat je voor vervelende verrassingen komt te staan." Daphne is al voorbereid op mogelijke controles. "Van alles wat ik verkoop, bewaar ik de helft van de opbrengst in een apart potje. Dan kan ik eind van het jaar zien of ik het terug moet geven. Als dat niet het geval is, heb ik een lekker bedrag voor mezelf gespaard."

Beeld: NOS