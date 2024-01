Snelwegbaby Tim werd in één klap beroemd: 'Hectometerbordje boven zijn bed'

Het zal je maar gebeuren: onderweg in de auto weeën krijgen en op de vluchtstrook langs de snelweg moeten bevallen. Het overkwam zondagnacht een vrouw op de A16 bij Breda en ook Marieke de Groot uit Boxtel kan erover meepraten. Zij maakte in 2015 hetzelfde mee op de A2 in Vught en ‘snelwegbaby’ Tim werd toen in één klap beroemd. Hij kreeg zelfs zijn eigen hectometerpaaltje. “Die laat hij acht jaar later trots aan iedereen zien”, vertelt Marieke.

Moeder Marieke en haar man Robbie waren in de nacht van 16 augustus 2015 onderweg van hun woonplaats naar het ziekenhuis in Den Bosch. Op de A2 in Vught braken haar vliezen en daardoor moest Marieke op de vluchtstrook bevallen. Hoewel de verloskundige ook in de auto zat, was de schrik groot.

"Het bracht een hoop spanning met zich mee."

“Het was heel heftig”, vertelt Marieke. “De hulpverleners kwamen pas toen Tim al was geboren, dus alleen de verloskundige was erbij. Het regende, het was donker en we stonden op de vluchtstrook. Een gevaarlijke situatie dus en dat bracht een hoop spanning met zich mee.” Drie minuten na middernacht, bij hectometerpaaltje 122,2, kwam zoontje Tim ter wereld. Van alle drukte had hij niets geleden, de baby was kerngezond. Diezelfde dag nog werden de kersverse ouders overladen door media-aandacht. “Bij baby's wordt altijd genoteerd wat het nieuws was op de dag van de geboorte. Onze Tim maakte zijn eigen nieuws", zei vader Robbie destijds. Marieke: “We wisten niet wat ons overkwam. Een vriend van ons heeft toen alles gefilmd en er een dvd van gemaakt. Als ik dat nu terugzie was er wel heel veel aandacht voor.”

"Op de snelweg wijst Tim enthousiast en zegt hij, hier ben ik geboren toch?”

Tim en zijn ouders kregen zelfs een hectometerpaaltje van Rijkswaterstaat. Dat hangt acht jaar later boven Tim zijn bed. “Hij vindt het heel stoer om dat te laten zien en heeft het zelfs een keer trots mee naar school genomen”, vertelt Marieke. De bijzondere gebeurtenis loopt als een rode draad door het leven van het gezin. “Als er weer zoiets in het nieuws komt, word ik meestal door vriendinnen op social media getagd”, vertelt Marieke. Bij iedere verjaardag komt het verhaal terug en steeds als Tim met zijn ouders over de A2 rijdt, gaat het erover. “We rijden daar regelmatig langs", zegt Marieke. "Dan wijst Tim enthousiast en zegt hij: 'Hier ben ik geboren toch?'” Tim heeft ook een oudere broer en die vindt het wel een beetje jammer dat hij gewoon in het ziekenhuis is geboren. “Bij Tim wordt er altijd over gesproken, maar bij hem niet. Maar dit was voor een keer genoeg”, lacht Marieke. DIT GEBEURDE ER ACHT JAAR GELEDEN:

Media stonden in de rij om de kersverse ouders te interviewen

De directeur van Rijkswaterstaat deed in 2015 het hectometerpaaltje cadeau (foto: Rijkswaterstaat).