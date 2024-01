Horecabaas wint gratis winkelen en geeft de boodschappen aan de Voedselbank

Ruud Bakker, eigenaar van restaurant en bar Dommel 18 in Eindhoven, schenkt een bakwagen vol boodschappen aan de lokale Voedselbank. De eigenaar van restaurant en bar Dommel 18 had tien minuten gratis winkelen gewonnen bij een veiling tijdens een gala bij het 110-jarig bestaan van PSV.

Bakker deed met 8000 euro het hoogste bod. Hoewel de horecabaas bewust had geboden, dacht hij na het winnen van de veiling: wat moet ik nu met tien minuten gratis winkelen?, zo vertelt hij. Bakker stelde burgemeester Jeroen Dijsselbloem voor om samen te gaan winkelen. "Ik zei: 'Als jij meegaat, dan geef ik alle boodschappen aan de Voedselbank'."

Zo ging het balletje aan het rollen. Het idee bereikte die avond namelijk ook de grote baas van Jumbo, Ton van Veen. "Hij zei: Als jullie dat gaan doen, zorgen wij voor een bakwagen vol producten die de Voedselbank goed kan gebruiken. Dan hoeven jullie de producten alleen maar uit te laden bij de Voedselbank."

Dat leek hen wel een goede deal. De restauranteigenaar en de burgemeester gaan de volle kratten woensdag afleveren bij de Voedselbank in Eindhoven. "Ik ben blij dat ik hiermee flink wat mensen in nood kan helpen." Het geld gaat naar het goede doel: de PSV Foundation, die maatschappelijk activiteiten organiseert in de regio Eindhoven.