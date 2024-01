Tegenvaller voor PSV: Noa Lang ligt er wéér voor ‘een langere periode’ uit

PSV moet aanvaller Noa Lang opnieuw voor een langere tijd missen. De aanvaller raakte zaterdag tegen Almere City (2-0-zege) geblesseerd aan zijn bovenbeen en staat daarom weer ‘een langere periode’ aan de kant, meldt de club.

PSV zegt niet hoe lang het herstel waarschijnlijk gaat duren. "PSV gaat in overleg met internationale experts over het herstelplan", aldus de lijstaanvoerder van de Eredivisie op zijn website.

De 24-jarige Lang stond dit seizoen al een paar keer eerder aan de kant met een flinke blessure. De vleugelaanvaller verscheen tegen Almere City voor het eerst in bijna vier maanden weer aan de aftrap. PSV meldt niet of Lang met dezelfde problemen als eerder in het seizoen kampt.

Lang mist komende zaterdag in ieder geval de uitwedstrijd tegen Ajax. PSV stuit volgende maand op het Duitse Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League. De kans lijkt klein dat Lang er dan weer bij zal zijn.

Het is onduidelijk wat de blessure van Lang voor Yorbe Vertessen betekent. De Belg wil zijn transfer naar 1. FC Union Berlin snel afronden. PSV zou op het laatste moment kunnen besluiten om hem niet te verkopen.

