Luuk de Jong helpt PSV aan winst op Almere City

PSV heeft zaterdagavond met moeite gewonnen van Almere City. Het werd 2-0. In een hele slechte wedstrijd kwamen de Eindhovenaren nauwelijks tot kansen. Uiteindelijk hielpen twee goals van Luuk de Jong PSV langs de club uit Flevoland.

Voor het eerst dit seizoen stonden Hirving Lozano, Noa Lang, Johan Bakayoko en Luuk de Jong alle vier samen in de basisopstelling. Op papier zijn het vier sterspelers die PSV dit seizoen aan de landstitel moeten gaan brengen. Maar waar op papier de opstelling heel aantrekkelijk leek, was daar in de praktijk niks van te merken.

Met de vier kanonnen van spelers in de basis, wist PSV nauwelijks iets te creëren tegen laagvlieger Almere City. Heel het seizoen zijn de thuiswedstrijden van de Eindhovenaren vermakelijk, maar daar was zaterdagavond geen sprake van.

Onwennig

Net als tegen Feyenoord klopte de puzzel op het middenveld niet door de afwezigheid van Joey Veerman en Ismael Saibari. Noa Lang stond een linie naar achteren, maar hij speelde heel onwennig. Kansen waren spaarzaam in de eerste helft. Toch wist PSV op slag van rust de score te openen. Luuk de Jong kreeg een voorzet van Sergino Dest achter de Almere-keeper.

Na de rust was het spel niet veel beter. Toch kwam PSV op een 2-0 voorsprong. De Jong mocht aanleggen vanaf elf meter en maakte zijn tweede doelpunt van de avond.

Winterdipje

Het spel van PSV bleef erg moeizaam. Het is niet los te zien van de resultaten van afgelopen week. De club speelde gelijk tegen FC Utrecht en verloor in de beker van Feyenoord. Zonder al te veel waarde aan een week te hechten, zullen de Eindhovenaren moeten waken voor een winterdip.

Volgende week wacht de uitwedstrijd tegen Ajax. De Amsterdamse ploeg zit weer een beetje in de lift en ze zal het de Eindhovenaren het ongetwijfeld lastig gaan maken in de Arena.

'Hoort erbij'

Trainer Peter Bosz noemde het spel van de Eindhovenaren 'stroperig'. "Maar dit soort wedstrijden hoort erbij. Je kan niet 34 wedstrijden geweldig spelen. Dus dan is het zaak om de drie punten te pakken dat hebben we vanavond gedaan."

De blik ging daarom al snel naar de wedstrijd tegen Ajax van volgende week. Rechtsback Jordan Teze was daar duidelijk over. "Wij horen daar te winnen, dus dat zullen we volgende week laten zien."