Auto schept meisjes, traumahelikopter opgeroepen

Twee meisjes zijn maandagmiddag gewond geraakt nadat ze zijn geschept door een automobiliste. Het ongeluk gebeurde op de Huizingalaan in Eindhoven. De meisjes zaten op de fiets. Een traumahelikopter landde naast de nabijgelegen A50.

De meisjes staken samen over op een oversteekplaats ter hoogte van de kruising van de Huizingalaan en de Hondsruglaan. Ze werden door een automobiliste aangereden. De auto en de fietssters kwamen volgens een 112-correspondent bijna 35 meter verderop tot stilstand.

Politie en ambulances kwamen naar het ongeval om hulp te verlenen. De traumahelikopter landde in een weiland naast de A50, zodat de trauma-arts daar kon instappen in de ambulance. Deze ambulance bracht een van de meisjes naar het ziekenhuis in Nijmegen. Het andere meisje is naar een ziekenhuis in de buurt gebracht.

De kruising is afgezet voor sporenonderzoek, daardoor is er grote verkeersdrukte. De auto raakte beschadigd, de automobiliste raakte niet gewond.