Chemische lucht in flat, politie ontdekt materialen van drugslab

In een flatwoning aan het Dr. Struyckenplein in Breda heeft de politie maandag materialen gevonden die gebruikt worden in een drugslab. Een 49-jarige man uit Breda is in een ander huis opgepakt omdat hij mogelijk te maken heeft met deze vondst.

De politie ging de flatwoning binnen nadat ze een tip had gekregen, er zou een chemische lucht hangen rond het huis. De politie besloot de woning te doorzoeken. Op het moment dat ze binnen kwam, bleek er niemand thuis. In het pand vond ze onder meer grondstoffen en materialen voor het maken van synthetische drugs, waaronder centrifuges en bakken. De politie heeft verder onderzoek gedaan in het huis. De man werd later maandagmiddag opgepakt in een ander huis. Bij die aanhouding vond de politie ook drugs en een wapen.