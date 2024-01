Na brand is pand van gevelbouwer voor gedeelte verwoest

Foto: Sander van Gils / SQ Vision Foto: Sander van Gils / SQ Vision Foto: Sander van Gils / SQ Vision Foto: Sander van Gils / SQ Vision Volgende 1/5 Grote brand bij gevelbouwer in Oirschot, deel van gebouw gaat in vlammen op

Bij het bedrijf WVH Gevelprojecten aan De Scheper in Oirschot heeft in de nacht van maandag op dinsdag een grote brand gewoed. De vlammen sloegen uit het dak en uit de gevel. Inmiddels is het vuur onder controle en is de brandweer aan het nablussen. Een gedeelte van het bedrijf moet als verloren worden beschouwd.

De eerste melding van de brand werd gedaan rond tien voor half twee. Het kantoorgedeelte aan de voorkant van het gebouw stond toen volledig in brand. De brandweer schaalde al snel op naar een zeer grote brand. De brandweer probeerde de fabriek aan de achterkant van het gebouw af te schermen. "Het lijkt erop dat dat gaat lukken. Maar het voorste gedeelte van het pand moeten we als verloren beschouwen", zei een woordvoerder van de brandweer. Het bedrijf op industrieterrein De Scheper is gespecialiseerd in gevelbouw en gevelafwerking. Door de brand ontstond er ook flinke, zwarte rook. Een adviseur gevaarlijke stoffen kwam ter plaatse, net als een meetploeg. Ook Enexis en Salvage waren bij de brand aanwezig. Sloopwerk om te blussen

Uiteindelijk was het vuur rond vier uur onder controle. De brandweer is dinsdagochtend nog wel enige tijd bezig met nablussen. Om het bluswerk goed te kunnen doen moet de brandweer nog een en ander slopen. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. De brandweer laat weten zich eerst te focussen op het bestrijden van het vuur.

Foto: Noël van Hooft.

Foto: Noël van Hooft.

De voorkant van het bedrijfspand (foto: Sander van Gils / SQ Vision).

Foto: Sander van Gils / SQ Vision