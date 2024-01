Klep van Merwedebrug heeft kuren: verkeershinder A27 lost langzaam op

De klep van de Merwedebrug ging dinsdagmiddag niet meer naar beneden. De A27 tussen Breda en Gorinchem was daarom dicht. Na zo'n anderhalf uur was het probleem verholpen en kon de brug weer sluiten. Verkeer dat voor de brug stond te wachten, kon om kwart voor drie weer gaan rijden.

De Merwedebrug is onderdeel van de A27 en verbindt onze provincie met Zuid-Holland. De brug ging volgens Rijkswaterstaat niet dicht door een technisch probleem. Toen dat was verholpen, konden de slagbomen weer omhoog en werden de afzettingen weggehaald, zodat het verkeer weer over de A27 kon rijden.

Wat precies de oorzaak is geweest van het mankement is onduidelijk. Ook is niet zeker dat het probleem helemaal is verholpen, zo laat een woordvoerster weten. Na de avondspits van dinsdag test Rijkswaterstaat of de brug weer zonder problemen open en dicht kan en of de storing daadwerkelijk is verholpen.

Werkzaamheden Merwedebrug

Afgelopen september werd de Merwedebrug nog aangepakt door Rijkswaterstaat. Bij controles bleek dat verschillende hangkabels aan het roesten waren en dat er een lekkage zat in de draagconstructie van de brug. Om die roest tegen te gaan, werden de staalkabels ingetapet. De werkzaamheden duurden zo'n zes weekenden.

Bekijk hier hoe de Merwedebrug in september werd aangepakt: