Met tape kan de Merwedebrug op de A27 er voorlopig weer tegen

De staalkabels van de Merwedebrug bij Sleeuwijk worden de komende weken ingetapet. Dat is volgens Rijkwaterstaat nodig om de belangrijke brug langer te kunnen gebruiken. De Merwedebrug is onderdeel van de A27 die Breda met Utrecht verbindt. Om roest op de kabels tegen te gaan, wordt een voor Nederland unieke methode toegepast: Cableskin, een kabelhuid dus.

Bij controles is gebleken dat verschillende hangkabels aan het roesten zijn. Ook zijn er een aantal lekkages ontdekt in de draagconstructie van de brug. Om die roest tegen te gaan en ook om snel te kunnen werken, wordt er voor het eerst een nieuwe methode gebruikt.

"We pakken de kabels in met twee lagen tape waardoor ze luchtdicht, maar vooral ook waterdicht worden afgesloten", zegt Menno Kamp, omgevingsmanager van Rijkswaterstaat.

Zes tot acht weekenden

"Als we op de ouderwetse manier de kabels zouden onderhouden, moeten we de roest verwijderen en daarna alle kabels verven. Dat zou betekenen dat de brug acht weken helemaal ingepakt wordt en afgesloten is voor al het verkeer. Nu hoeft er telkens maar één rijstrook afgesloten te worden. Het intapen van de kabels kan alleen overdag gebeuren als de staalkabels helemaal droog zijn."

Hinder voor het verkeer is helaas niet te voorkomen. Om de overlast te beperken worden de werkzaamheden in het weekend uitgevoerd. Het verkeer moet de komende zes tot acht weekenden rekening houden met ongeveer 30 minuten extra reistijd.

"Als de speciale tape is aangebracht, kan de brug weer 60 jaar mee, maar dat is niet nodig want tussen 2029 en 2031 wordt deze oude brug vervangen door twee nieuwe", vertelt Menno.

Spoedreparatie voorkomen

"Omdat we niet kunnen controleren of er onder de tape opnieuw roest ontstaat, tapen we de onderste meters niet. Daar gebruiken we gewoon verf", zegt projectmanager Arnold den Hoedt. "Alle kabels worden twee keer per jaar gecontroleerd. We willen voorkomen dat we de brug weer moeten afsluiten voor een spoedreparatie zoals in 2016", zegt Den Hoedt. Toen moesten vrachtwagens en bussen wekenlang omrijden omdat er scheurtjes in de constructie zaten.

Als alles meezit, zijn de werkzaamheden aan de staalkabels over zes weken klaar. Mocht het veel gaan regenen of waaien, dan kan het volgens Rijkswaterstaat twee weken langer duren.

LEES OOK: Merwedebrug op A27 dicht voor alle vrachtverkeer: 'Scheurtjes in constructie zijn onverantwoord'